Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают понять, что мы хотим дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 августа 2021 рассказывает, что Рыбам надо открыть сердце, а Ракам сконцентрироваться на внутренних чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте активности. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. В любви будьте открытыми. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король мечей"
Проявите силу. В отношениях не делайте больно друг другу. В движении по карьерной лестнице защищайте свои позиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Отшельник"
Сконцентрируйтесь на внутренних чувствах. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше отправиться в отпуск.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. В любви ищите голоса сердца. А на работе доверяйте внутреннему голосу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не ругайтесь. В отношениях не стоит идти на конфликт. В движении по карьерной лестнице не конфликтует с коллегами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях можете быть больно. На работе ожидайте новых вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Эмоциональность будет вам только мешать. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король кубков"
Растворитесь в отношениях. Откройте сердце шире. В движении по карьерной лестнице следует активизироваться.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблемы. В отношениях возможны проблемы. Действуйте активно на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь над совместным проектом. На работе начните что-то новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте ваше сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания