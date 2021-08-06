Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают понять, что мы хотим дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 августа 2021 рассказывает, что Рыбам надо открыть сердце, а Ракам сконцентрироваться на внутренних чувствах.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте активности. На работе продемонстрируйте профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. В любви будьте открытыми. На работе ищите новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

Проявите силу. В отношениях не делайте больно друг другу. В движении по карьерной лестнице защищайте свои позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Сконцентрируйтесь на внутренних чувствах. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше отправиться в отпуск.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к интуиции. В любви ищите голоса сердца. А на работе доверяйте внутреннему голосу.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не ругайтесь. В отношениях не стоит идти на конфликт. В движении по карьерной лестнице не конфликтует с коллегами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях можете быть больно. На работе ожидайте новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Эмоциональность будет вам только мешать. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король кубков"

Растворитесь в отношениях. Откройте сердце шире. В движении по карьерной лестнице следует активизироваться.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблемы. В отношениях возможны проблемы. Действуйте активно на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь над совместным проектом. На работе начните что-то новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте ваше сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.

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