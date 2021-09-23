АЛЛО и Join UP! разыгрывают путешествие в Дубай

Для этого нужно принять участие в акции, сделав покупку в приложении АЛЛО.

Национальный маркетплейс и мультиканальный ритейлер АЛЛО совместно с туроператором Join UP! проводит розыгрыш путешествия в Объединенные Арабские Эмираты – на курорт побережья Персидского залива, в город Дубай. Выиграть роскошную поездку для двоих в новый отель Raffles The Palm 5 *, а также другие крутые подарки, очень легко – достаточно просто делать покупки в мобильном приложении АЛЛО.

Как принять участие в акции и выиграть путешествие

Сделайте покупку в приложении АЛЛО с 15.09 до 29.10.2021 и зарегистрируйтесь до 12.11.2021 на странице акции promo.joinup.travel/allo-raffles.

Среди зарегистрированных участников 12 ноября будет проведен розыгрыш на ресурсе random.org. Победитель получит путешествие в Дубай на двоих взрослых и ребенка до 12 лет и сможет одним из первых оценить изысканные интерьеры новейшего пятизвездочного отеля Raffles The Palm, который открывается в этом октябре. Невероятный пляж и целый ряд развлечений от отеля сделают отдых незабываемым!

Еще 10 случайных участников получат 10 сертификатов по 1000 грн на покупки в АЛЛО. Также все зарегистрированные гарантированно получат скидку 1000 грн на туры Join UP! стоимостью от 20000 грн.

Результаты розыгрыша будут опубликованы на странице http://promo.joinup.travel/allo-raffles.

Бесплатное приложение АЛЛО – это онлайн-магазин электроники, гаджетов, одежды, обуви, детских игрушек, товаров для дома и спорта и многого другого. В каталоге можно узнать о миллионах товаров на все случаи жизни, а также об акциях, скидках и выгодных предложениях. Миллионы украинцев уже оценили удобство пользования приложением АЛЛО. Приложение можно установить через официальные платформы Google Play и Apple Store.

Справка

АЛЛО — крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха — от косметики и инструментов до одежды и мебели; маркетплейс национального масштаба с доставкой заказов на почту, домой и в магазины в 140 городах Украины.

Allo.ua – тицяй що хочеш!

Join UP! — мультипрофильный туроператор, который может организовать любой вид отдыха по индивидуальному или корпоративному запросу. В портфеле компании более 50 направлений для путешествий в разные уголки мира – подробно о них на официальном сайте компании joinup.ua.

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