Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

Маша — копия своего брата.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова год назад во второй раз стала мамой.

Так, 23 сентября исполнительница родила мужу, продюсеру Алексею Бондарю дочь, которую назвали Марией. По случаю праздника звезда впервые показала лицо девочки. На странице в Instagram исполнительница разместила серию ярких фото, на которых именинница сидит у праздничных шариков.

Дочь Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

Дочь Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

"Привет, я Мария! И у меня сегодня день рождения! 1 год!" — написала звезда от имени крохи и добавила, что она с мужем и сыном очень ее любят.

Дочь Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

Со своей стороны, фолловеры не сдержали своего восхищения и засыпали девочку комплиментами. Так, пользователи отметили, что Маша — копия своего брата Ивана.

Привет!!! Она подарок небес

Они одинаковые с Иваном! Это супер! Пусть будет здоровой и счастливой! Всего наилучшего!!!

Как они похожи с Иваном

Напомним, не так давно жена Виктора Павлика впервые засветила лицо их сына. Екатерина впервые показала малышу море.

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