Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки

Марійка – копія свого братика.
Відома українська співачка Світлана Тарабарова рік тому вдруге стала мамою.
Так, 23 вересня виконавиця народила чоловіку, продюсеру Олексію Бондару донечку, яку назвали Марією. З нагоди свята зірка вперше показала обличчя дівчинки. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію яскравих фото, на яких іменинниця сидить біля святкових кульок.
"Привіт, я Марія! І у мене сьогодні день народження! 1 рік!" – написала зірка від імені крихітки та додала, що вона з чоловіком та сином дуже її люблять.
Зі свого боку, фоловери не стримали свого захоплення та засипали дівчинку компліментами. Так, користувачі зазначили, що Марійка – копія свого братика Івана.
- Вітаю!!! Вона подарунок небес
- Вони ж однакові з Іваном! Це супер! Хай буде здоровою та щасливою! Всього найкращого!!!
- Як вони схожі з Іваном
Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка вперше засвітила обличчя їхнього сина. Катерина вперше показала малюку море.