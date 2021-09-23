Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки

Марійка – копія свого братика.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова рік тому вдруге стала мамою.

Так, 23 вересня виконавиця народила чоловіку, продюсеру Олексію Бондару донечку, яку назвали Марією. З нагоди свята зірка вперше показала обличчя дівчинки. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію яскравих фото, на яких іменинниця сидить біля святкових кульок.

Донька Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

Донька Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

"Привіт, я Марія! І у мене сьогодні день народження! 1 рік!" – написала зірка від імені крихітки та додала, що вона з чоловіком та сином дуже її люблять.

Донька Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

Зі свого боку, фоловери не стримали свого захоплення та засипали дівчинку компліментами. Так, користувачі зазначили, що Марійка – копія свого братика Івана.

Вітаю!!! Вона подарунок небес

Вони ж однакові з Іваном! Це супер! Хай буде здоровою та щасливою! Всього найкращого!!!

Як вони схожі з Іваном

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка вперше засвітила обличчя їхнього сина. Катерина вперше показала малюку море.

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