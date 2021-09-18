Дружина Віктора Павліка вперше засвітила обличчя їхнього сина

Катерина вперше показала сину море.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова вперше засвітила обличчя маленького сина.

Сім'я на декілька днів гайнула до Одеси та вперше показала море маленькому Михайлику, якому днями виповнилося 3 місяці. На узбережжі Катя записала відео, як кружляє хлопчика, стоячи на пірсі.

Раніше Катя розповідала, що хлопчик – копія його зіркового тата в дитинстві. Також кохана виконавця поділилася, що Мишко вже важить 7,350 кг та має зріст 65 см.

"З нових досягнень: впевнено тримає голівку, усвідомлено розглядає предмети навколо себе, тягне ручку до іграшок, сам може лежати і розглядати іграшки 30-40 хвилин", – поділилася молода матуся.

Зі свого боку, фоловери написали, що відео їх неабияк замилувало.

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Нагадаємо, не так давно дружина Павліка показала підрослого сина і розповіла про розподіл обов'язків у родині. Катерина зізналася, що чоловік їй дуже допомагає.

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