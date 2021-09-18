Жена Виктора Павлика впервые засветила лицо их сына

Екатерина впервые показала сыну море.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова впервые засветила лицо маленького сына.

Семья на несколько дней сиганула в Одессу и впервые показала море маленькому Мише, которому на днях исполнилось 3 месяца. На побережье Катя записала видео, как кружит мальчика, стоя на пирсе.

Ранее Катя рассказывала, что мальчик — копия его звездного папы в детстве. Также любимая исполнителя поделилась, что Миша уже весит 7,350 кг и ростом 65 см.

"Из новых достижений: уверенно держит головку, осознанно рассматривает предметы вокруг себя, тянет ручку к игрушкам, сам может лежать и рассматривать игрушки 30-40 минут", — поделилась молодая мама.

Со своей стороны, фолловеры написали, что видео их изрядно умилило.

Вас смотришь с восхищением! Вы — супер

Невероятные

Вы такие замечательные! Счастья и здоровья вам и Мише

Напомним, не так давно жена Павлика показала подросшего сына и рассказала о распределении обязанностей в семье. Екатерина призналась, что муж ей очень помогает.

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