Полицейские в течение 9 лет арестовывали вместо мошенника его брата-близнеца

В Индии полицейские в течение 9 лет не могли поймать мошенника, ведь вместо преступника каждый раз арестовывали его брата-близнеца.

В Индии задержали мошенника, который называл себя знахарем и торговал ненастоящими лекарственными средствами. Девять лет он использовал своего брата-близнеца, чтобы скрываться от полиции.

Об этом сообщает Vice News.

Первое преступление Раму Сингха Порте совершил в 2012 году, когда обманул женщину.

"Он выдавал себя за мистического знахаря и продавал людям поддельные лекарства", — рассказали в полиции.

У него было три сообщника. Все их задержали с 2012 по 2015 год, однако ему удавалось избежать ареста. Сам Порте каждый раз ускользал от правосудия. В качестве приманки он использовал своего брата-близнеца по имени Лаксман. Когда задерживали якобы Рам Сингха, оказывалось, что в руки полиции попал не злоумышленник, а его брат. Сам преступник за это время успевал скрыться.

Полицейские даже запутались, поскольку мужчина которого они задерживали, всегда настаивал на том, что он "не тот близнец". Однако в последний раз полиция жестко допросила Лаксмана, и он сообщил им местонахождение своего брата. Сейчас преступник ожидает суда, а его брата выпустили на свободу.

Напомним, что в Ровно двое подростков-близнецов подстерегли женщину на улице. Один из них ударили ее ножом в спину. После этого парни скрылись с места происшествия, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

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