Тарифный холод: почему этот отопительный сезон станет "золотым"

Уже сейчас тарифы на газ в Европе бьют рекорды.

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине могут вырасти на целых 40%, а снижены цены на электроэнергию обернутся для украинцев скачком стоимости продуктов.

ТСН.Тиждень взялся разбираться, каковы же экономически обоснованные тарифы.

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Цена на газ бьет все европейские рекорды и это в теплый сезон, когда к зиме далеко. На этой неделе стоимость тысячи кубов "голубого топлива" приблизилась к историческому максимуму и превысила 900 долларов. Поэтому весь мир заговорил о циничной спецоперации "Газпрома", а Европе пришлось опустошить газовые хранилища. Океанические же газовозы начали разворачиваться в сторону ЕС от Азиатских рынков. Кремль смог напомнить Европе, кто хозяин их теплых батарей и светлых жилищ. Но самое главное, что рекордная цена "голубого топлива" на европейском рынке отразится на украинских платежках, но традиционно не всех.

"То, что делается на спотовых рынках, не касается украинских домохозяйств. Потому что в апреле были установлены годовые контракты ", — напомнил народный депутат Андрей Герус в эфире программы" Право на владу ".

Однако, спокойствие для частных домохозяйств не означает, что защищенными от ценового скачка останутся жители многоквартирных домов. То есть большинство украинцев...

ТСН.Тиждень разобрался, какие цифры нарисуют нам в платежках за тепло, воду и свет уже в следующем месяце. И почему в этом году они не будут не низкими. Узнайте больше уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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