Тарифний холод: чому цей опалювальний сезон стане "золотим"

Вже зараз тарифи на газ у Європі б'ють рекорди.

Тарифи на опалення і гарячу воду в Україні можуть зрости аж на 40%, а знижені ціни на електроенергію обернуться для українців стрибком вартості продуктів.

ТСН. Тиждень взявся розбиратись, якими є економічно обґрунтовані тарифи.

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Ціна на газ б’є усі європейські рекорди і це у теплий сезон, коли до зими далеко. Цього тижня вартість тисячі кубів “блакитного палива” наблизилась до історичного максимуму і перевищила 900 доларів. Тож увесь світ заговорив про цинічну спецоперацію "Газпрому", а Європі довелося спустошити газові сховища. Океанічні ж газовози почали розвертатися в бік ЄС від Азійських ринків. Кремль зміг нагадати Європі, хто господар їхніх теплих батарей і світлих осель. Та найголовніше, що рекордна ціна “блакитного палива” на європейському ринку позначиться на українських платіжках, але традиційно не всіх.

“Те, що робиться на спотових ринках, не стосується українських домогосподарств. Тому що у квітні були встановлені річні контракти” - нагадав народний депутат Андрій Герус в ефірі програми “Право на владу”.

Однак, спокій для приватних домогосподарств не означає, що захищеними від цінового стрибка лишаться мешканці багатоквартирних будинків. Тобто більшість українців...

ТСН.Тиждень розібрався, які цифри намалюють нам у платіжках за тепло, воду і світло вже наступного місяця. І чому цього року вони не будуть низькими. Дізнайтесь більше вже цієї неділі о 19.30 тільки в ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

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