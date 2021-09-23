АЛЛО та Join UP! розігрують подорож до Дубаю

Для цього потрібно взяти участь в акції, зробивши покупку в застосунку АЛЛО.

Національний маркетплейс та мультиканальний рітейлер АЛЛО спільно з туроператором Join UP! проводить розіграш подорожі до Об'єднаних Арабських Еміратів – курорту на узбережжі Перської затоки, міста Дубай. Виграти розкішну подорож для двох до нового готелю Raffles The Palm 5*, а також інші круті подарунки, дуже легко – достатньо просто робити покупки в мобільному додатку АЛЛО.

Як взяти учать у акції та виграти подорож

Зробіть покупку в застосунку АЛЛО з 15.09 до 29.10.2021 та зареєструйтеся до 12.11.2021 на сторінці акції promo.joinup.travel/allo-raffles.

Серед зареєстрованих учасників 12 листопада буде проведено розіграш через ресурс random.org. Переможець отримає подорож у Дубай на двох дорослих та дитину до 12 років та зможе одним з перших оцінити вишукані інтер’єри новітнього п`ятизіркового готелю Raffles The Palm, що відкривається цього жовтня. Неймовірний пляж і ціла низка розваг від готелю зроблять відпочинок незабутнім!

Ще 10 випадкових учасників отримають 10 сертифікатів по 1000 грн на покупки в АЛЛО. Також всі зареєстровані гарантовано отримають знижку 1000 грн на тури Join UP! вартістю від 20000 грн.

Результати розіграшу будуть опубліковані на сторінці http://promo.joinup.travel/allo-raffles.

Безкоштовний застосунок АЛЛО – це онлайн-магазин електроніки, гаджетів, одягу, взуття, дитячих іграшок, товарів для дома та спорту і багато іншого. У каталозі можна дізнатися про мільйони товарів на всі випадки життя, а також про акції, знижки та вигідні пропозиції. Мільйони українців вже оцінили зручність користування додатком АЛЛО. Застосунок можна встановити через офіційні платформи Google Play та Apple Store.

Довідка

АЛЛО — це найбільший ритейлер смартфонів і гаджетів, сучасної техніки та товарів для дому та відпочинку — від косметики й інструментів до одягу і меблів; маркетплейс національного масштабу з доставкою замовлень на пошту, додому і в магазини в 140 містах України.

Allo.ua – тицяй що хочеш!

Join UP! — мультипрофільний туроператор, який може організувати будь-який вид відпочинку за індивідуальним чи корпоративним запитом. У портфелі компанії більше ніж 50 напрямків для подорожей у різні куточки світу – докладно про них на офіційному сайті компанії joinup.ua.

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