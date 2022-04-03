Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции, молитва

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из великих праздников в церковном календаре. ТСН.ua рассказывает, какие традиции на праздник существуют.

Благовещение 2022: когда празднуем?

Дата празднования Благовещения Пресвятой Богородицы не привязана к Пасхе, которая, как известно, каждый год меняется. А потому в 2022 году, как и в прошлом и следующем, этот большой православный праздник приходится на 7 апреля. Это будет четверг.

Следует отметить, что Благовещение Пресвятой Богородицы – великий церковный праздник, а потому только одним днем его празднование не ограничивается. Также существует день предпразднства и день посвящения. В 2022 году это среда и пятница. 8 апреля также празднуют еще один важный церковный праздник – Собор архангела Гавриила.

Предпразднство и посвящение отменяются только в том случае, если эти дни приходятся на Страстную или Светлую седмицу.

Католики также празднуют праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В них оно приходится на 25 марта.

Традиции Благовещения

Традиции и молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы / pixabay.com

Традиционно на Благовещение Пресвятой Богородицы посещают храм. Священники в этот день служат в одежде голубого цвета и рассказывают о смысле Благовещения простыми словами. Благовещение Пресвятой Богородицы чтит событие, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о ее непорочном зачатии и сыне, который станет спасающим весь мир.

В церкви также освящают зерно и семена, которые позже будут использовать для выращивания нового урожая. Хотя все еще продолжается Великий пост, но именно на Благовещение Пресвятой Богородицы позволено употреблять в пищу рыбные блюда.

На этот праздник запрещено заниматься любыми бытовыми делами – смахивать пыль, стирать, мыть пол, гладить вещи. То есть нужно делать все, чтобы заботиться, прежде всего, о своей душе. Обычно в доме убирают накануне. Также пытаются заранее приготовить еду (если это возможно). На Благовещение Пресвятой Богородицы помогают друг другу, угощают вкусностями и проводят время всей семьей.

Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы

"Славлю Твою благодать, Владычица, молю Тебя: обогатить мой разум. Научи меня идти прямо, следуя путем Христовых заповедей. Связана пленниками грехопадений, молениями Твоих облегчи судьбу человеческую, Божья невеста. Береги меня и днем, и темной ночью, от злых врагов Дала жизнь Бога, душу мою оживи, утерянную страстями Пресвятая Дева, услышь голос ненужного раба Твоего Слезы лью пред Тобою, Пречистая, душу свою от скверны очищаю Стоны от сердца приношу Избавь меня от пакостей Христа усердно об этом умоляет: ему же честь и поклонение ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь».