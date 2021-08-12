День ангела 13 августа: кого поздравлять с именинами

В этот день День ангела отмечают носители 17 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 13 августа, празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Мужские именины

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянный и надежный. Выбрав девушку на роль жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", в которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Арсений

Имя Арсений происходит от греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный".

Маленький Арсений добродушный, мягкий и застенчивый малыш. Часто эти черты характера остаются с ним и во взрослом возрасте. Малыш любит мечтать и фантазировать. Он легко заводит знакомства, но настоящих друзей у него мало. Взрослый Арсений иногда склонен недоговаривать или приврать для достижения результата. Профессиональная деятельность обычно связана с умением хорошо и разумно говорить, поэтому он часто выбирает профессию менеджера по продажам, ресторатора или переводчика.

Семейная жизнь Арсения редко бывает успешной. Часто не Арсений выбирает себе жену, а именно она является инициатором их отношений. Лидером в их семье обязательно будет его жена.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе с греческого означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но он также может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто пропадает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Вениамин

Имя Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе означает "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя она больше отражает суть.

Взрослый Вениамин — это уверенный и самостоятельный человек, который несмотря на свое мужество наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений. Вениамин серьезно относится к любому делу, за которое взялся. Чаще всего владельцы имени выбирают творческие направления деятельности, но не меньшего успеха достигают и в науке.

Семейные отношения Вениамина долго обходят стороной, ведь он пользуется большой популярностью у противоположного пола. Нередко Вениамин женится на женщине старше себя, одновременно он надежный семьянин.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке, а по некоторым теориям относится к более ранней индоевропейской основе языков. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

Володя растет хорошим, активным и способным мальчиком. С детства имеет хорошие лидерские качества. В обучении легко даются как точные, так и гуманитарные науки. Часто имеет хороший слух и способности к актерской деятельности.

На работе Владимир трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Вовы хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир оплот спокойствия. Он не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ждать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься ими придется все же жене Владимира.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Евдоким

Евдоким происходит от древнегреческого и переводится как "хорошо прославленный", "доброслав".

Обладатель этого имени спокоен и уравновешен, знает, как обращаться с людьми, наделен магическим даром внушать окружающим уверенность в том, что он человек, способный на выдающиеся осуществления. Причем это действительно так, и первое впечатление никогда не бывает обманчивым. Евдоким не конфликтен, общительный, но упрямый. Любит мастерить, и у него это хорошо получается. В Евдокима золотые руки, вся работа по обустройству дома — на его плечах, может самостоятельно разобрать и собрать машину, но не любит, когда его подгоняют. Работает медленно, но уверенно.

Скорее домосед. В компании — веселый, умеет играть на музыкальных инструментах. Благодаря своей терпимости создает крепкую семью.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит".

В раннем детстве Иосиф бывает раздражителен. Этому мальчику трудно угодить: то каша не та, то игрушка не такая, какую он видел в витрине магазина. К школьному возрасту это качество незаметно проходит. Из Иосифа вырастает покладистый, добрый, сердечный парень, отзывчивый на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы. Причем обычно у Иосифа бывает не менее двух детей, которых он очень любит и о которых неустанно заботится. Чаще всего Иосифы работают в искусстве и в торговле.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет отличную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой".

Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках. Он обычно выбирает технические специальности. Максим в семье — замечательный исполнитель, который хочет считать себя при этом лидером.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени затруднительна, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный", но это не точно.

Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. Жизненные трудности Сергей решает самостоятельно, а не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. В работе у Сергея может проявиться творческая натура. Это может сказаться как на выборе профессии, так в самой работе. Он часто находит варианты улучшить и ускорить процесс.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степа веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможно развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Юрий

Имя собой славянскую форму имени Георгий, означающего "земледелец".

Юрий — это спокойный, сосредоточенный на своем внутреннем мире человек. В детстве он любит смотреть на облака, проплывающие по небу. Трогательно относится к животным, может подобрать бездомную собаку и ухаживать за ней, его внешний вид находится в противоречии со сдержанным поведением и философским складом ума. Жесты, манера говорить отличаются у Юрия некоторой артистичностью. В школе и институте учится хорошо, усидчивый и настойчив в достижении поставленной цели. Успешно может работать инженером, штукатуром, электриком, тренером. В коллективе пользуется уважением сослуживцев, но большие и шумные компании предпочитает избегать.

В семейной жизни аккуратен. Заботится о детях, помогает жене по хозяйству.

Женские именины

Анна (Анна)

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милым, ласковым и добрым ребенком. Она имеет много друзей и легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным природной артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере на работе. Однако она слишком добра, что в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, чтобы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой — клятва", "чтит Бога".

У Елизаветы сложный характер. Она добрая и капризная, веселая и напряженная. У нее прекрасное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушная и обладает особой чувствительностью, что делает ее весьма уязвимой. Елизавета общительная и находит себя в профессиях связанных с общением. Она имеет прекрасную интуицию, поэтому выбирает оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить. Может найти себя в области медицины, педагогики или воспитательной работы.

Семья у Елизаветы веселая. В ней всегда слышен смех и радость. Она любит проводить время в кругу семьи и будет искать мужчину похожего в этом на себя. Мужчину готова выбирать долго, ведь не каждый выдержит ее загадочность и изменчивость.

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