Вакцинация от коронавируса: в Украине провели более 7 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине провели более 7 млн прививок

В Украине за минувшие сутки сделали более 160 тысяч прививок.

В Украине за сутки 11 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 162 049 человек. Всего с начала кампании вакцинации сделано более 7 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщают в Минздраве.

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"162 049 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 августа 2021 года. Одну дозу получили 103 345 человек полностью иммунизированы — 58 704 человек", — говорится в сообщении.

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Кроме того, уточняется, что с начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу — 4 427 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего по состоянию на 12 августа проведено 7 008 448 прививок.

Также известно, что за прошедшие сутки работали 974 мобильные бригады, 2812 пунктов прививки и 327 центров вакцинации.

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Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Как сообщалось, в Украине есть риск взрывчатых темпов роста количества больных на COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раза.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac, согласно исследованию в Индонезии, предотвращает госпитализацию в случае заражения коронавируса на 96% и на 94% — симптоматическую болезнь.

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