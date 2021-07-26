День парашютиста: история праздника и поздравления в стихах

Развитие парашютного спорта началось в Украине в 1930 году.
День парашютиста ежегодно отмечается украинскими профессионалами и любителями парашютизма 26 июля. Он не является официальным, впрочем эту дату отмечают все, кто хоть каким-то образом связан с этим видом деятельности.
История праздника
26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало развитию парашютно спорта в СССР.
В конце 1931 года советскими парашютистами было выполнено около 600 тренировочных и показательных прыжков. В этом же году молодые советские инструкторы совершили ряд прыжков на воду, в глубокий снег, ночью с большой высоты и затяжные прыжки, получившие в дальнейшем широкое распространение.
Поздравления в стихах
Блеск азарта, куража,
Пусть в глазах искрится.
Поздравляю я тебя,
С днем парашютиста.
Покоряется пускай,
Вечное пространство.
Будут долго только в кайф,
В небе твои танцы.
***
Рискнет не каждый полететь
Под куполом с небес.
Это подвиг, это честь —
Не в каждом из нас есть!
Пусть небо будет благосклонно
И обходит пусть беда,
Воля будет непреклонной,
А рядом удача всегда!
***
С Днем парашютистов поздравляю!
И здоровья крепкого желаю,
И любви, и радости, и счастья,
И чтоб мимо шли ненастья.
Каждый пусть тебе полет
Позитив и удовольствие несет.
Пусть погода будет ясной
И вообще все будет классно.
Поздравления в прозе
С праздником всех парашютистов! Пусть купол над вами всегда разворачивается без проблем, пусть ветер не сносит вас с намеченного курса, а погода всегда подходит для полетов и прыжков. Хорошего взлета, захватывающего прыжка и удачного приземления!
***
Поздравляю с Днем парашютиста. Желаю с каждым разом смело набирать высоту и обороты ловкости, отваги, смелости, желаю, чтобы каждый прыжок наполнял твое сердце непередаваемыми ощущениями свободы, восторга, счастья, гордости и восхищения. Удачных прыжков тебе и пусть вся твоя жизнь будет такой же веселой, крутой, отрывной и невероятно увлекательной, как чудо — прыжок с парашютом!
***
Вам жизнь подарила возможность познакомиться поближе с небом, узнать невероятную свободу птичьего полета! От души желаем крепкого здоровья и отличного настроения всегда! Надежного парашюта и смелых товарищей!
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