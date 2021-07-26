День парашютиста: история праздника и поздравления в стихах

День парашютиста: история праздника и поздравления в стихах

Развитие парашютного спорта началось в Украине в 1930 году.

День парашютиста ежегодно отмечается украинскими профессионалами и любителями парашютизма 26 июля. Он не является официальным, впрочем эту дату отмечают все, кто хоть каким-то образом связан с этим видом деятельности.

История праздника

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало развитию парашютно спорта в СССР.

В конце 1931 года советскими парашютистами было выполнено около 600 тренировочных и показательных прыжков. В этом же году молодые советские инструкторы совершили ряд прыжков на воду, в глубокий снег, ночью с большой высоты и затяжные прыжки, получившие в дальнейшем широкое распространение.

Associated Press

Поздравления в стихах

Блеск азарта, куража,

Пусть в глазах искрится.

Поздравляю я тебя,

С днем парашютиста.

Покоряется пускай,

Вечное пространство.

Будут долго только в кайф,

В небе твои танцы.

***

Рискнет не каждый полететь

Под куполом с небес.

Это подвиг, это честь —

Не в каждом из нас есть!

Пусть небо будет благосклонно

И обходит пусть беда,

Воля будет непреклонной,

А рядом удача всегда!

***

С Днем парашютистов поздравляю!

И здоровья крепкого желаю,

И любви, и радости, и счастья,

И чтоб мимо шли ненастья.

Каждый пусть тебе полет

Позитив и удовольствие несет.

Пусть погода будет ясной

И вообще все будет классно.

Поздравления в прозе

С праздником всех парашютистов! Пусть купол над вами всегда разворачивается без проблем, пусть ветер не сносит вас с намеченного курса, а погода всегда подходит для полетов и прыжков. Хорошего взлета, захватывающего прыжка и удачного приземления!

***

Поздравляю с Днем парашютиста. Желаю с каждым разом смело набирать высоту и обороты ловкости, отваги, смелости, желаю, чтобы каждый прыжок наполнял твое сердце непередаваемыми ощущениями свободы, восторга, счастья, гордости и восхищения. Удачных прыжков тебе и пусть вся твоя жизнь будет такой же веселой, крутой, отрывной и невероятно увлекательной, как чудо — прыжок с парашютом!

***

Вам жизнь подарила возможность познакомиться поближе с небом, узнать невероятную свободу птичьего полета! От души желаем крепкого здоровья и отличного настроения всегда! Надежного парашюта и смелых товарищей!

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