Ирвин, Уорден и Скотт отправляются на космический корабль для демонстрационного испытания / Associated Press

26 июля в истории: что случилось и кто родился в этот день

26 июля в истории: что случилось и кто родился в этот день

Сегодня родились известные британские киноактеры Кейт Бекинсейл и Джейсон Стэтхэм.

26 июля традиционно отмечают международный день эсперанто и День парашютиста. Эсперанто — наиболее популярный искусственный язык в мире, который был создан польским врачом и полиглотом Людвиком Лазарем Заменгофом в 1887 году. За основу были взяты наиболее распространенные европейские языки, грамматика проста и строго нормализована.

Кроме того, сегодня отмечают День национального восстания (1953) на Кубе, на Мальдивах и в Либерии празднуют День независимости, а в Гондурасе, Португалии, Испании, Бразилии празднуют День дедушек и бабушек.

Рассказываем, какие еще наиболее важные события в истории произошли в этот день и кто из известных людей родился сегодня.

Знаменательные даты

1600 — городу Горохов (Волынь) было предоставлено Магдебургское право.

1709 — Петр I после победы в Полтавской битве прибывает в Киев, где пробыл месяц.

1887 — в Варшаве опубликован первый учебник международного языка эсперанто "Международный языкъ".

1908 год — министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал ведомство, спецагенты которого должны расследовать нарушения федеральных законов.

В следующем году в структуре появится название — Бюро расследований, а с 1 июля 1935 это ведомство будет называться Федеральное бюро расследований (ФБР).

1914 — Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и концентрирует войска на границе с Российской империей.

1919 — Махновцы убивают атамана украинского войска во времена Гражданской Войны Матфея Григорьева.

1945 — На мариупольском заводе "Азовсталь" восстанавливается первая домна.

1948 — Великобритания и США подписывают условия реализации "плана Маршалла" (плана помощи странам Европы).

1957 — СССР запускает первую межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету.

1969 — американка Шерон Адамс стала первой женщиной, которая в одиночку пересекла на яхте Тихий океан (6 тыс. миль от Йокогамы до Сан-Диего).

1971 — Стартует американский космический корабль Аполлон-15 пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Уорден и Дж. Ирвином, который 30 июля совершит посадку на Луну.

Кто из известных людей родился в этот день

1791 — Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, пианист, дирижер, композитор и педагог. Младший сын композитора Вольфганга Амадея Моцарта. 1808-1838 жил и работал во Львове.

1856 — Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925 Был "отцом" остросоциальной, интеллектуальной драмы, "драмы идей".

1875 — Юнг Карл Густав, швейцарский психиатр, философ, основатель "аналитической психологии".

1928 - родился Стэнли Кубрик, выдающийся американский кинорежиссер.

Единственный "Оскар" получил за спецэффекты в фильме "Космическая одиссея: 2001 год". Фильмы Кубрика отличаются техническим новаторством и мастерством, необычными, остроумными сценариям. Самые известные работы - "Дороги славы", "Спартак", "Лолита", "Заводной апельсин", "Сияние", "Цельнометаллический жилет", "С широко закрытыми глазами".

1931 — Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ.

1943 — Мик Джаггер, рок-музыкант (The Rolling Stones), автор 41 хитов за период 1964-89 гг., Обладатель 5 золотых дисков, рыцарь Британской империи.

Associated Press

1967 — Джейсон Стэтхэм, британский актер.

Associated Press

1973 — Кейт Бекинсейл, британская актриса.

Читайте также: День парашютиста: история праздника и поздравления в стихах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку