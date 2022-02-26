Два депутата Госдумы России выступили против войны в Украине

Два депутата Госдумы России выступили против войны в Украине

У депутатов госдумы возникли вопросы о полномасштабной войне.

Двое депутатов Госдумы РФ выступили против вторжения в Украину. Оба они – из фракции КПРФ и оба ранее проголосовали за "признание" "Л/ДНР".

Так, депутат Олег Смолин заявил, что у него "большой вопрос" о полномасштабных военных действиях на территории Украины, а депутат Михаил Матвеев — что война должна быть прекращена.

Депутат Госдумы КПРФ Олег Смолин в фейсбуке заявил, что всегда был сторонником ССССР, из-за чего и голосовал за ДНР/ЛНР.

Смолин также добавил, что конечная цель – не дать Украине вступить в НАТО.

Депутат российской Госдумы от коммунистической партии Михаил Матвеев заявил, что войну в Украине следует немедленно остановить. КПРФ – первая инициировала «обращение» к Владимиру Путину по поводу "признания независимости" захваченных Россией территорий Донбасса.

Об этом Матвеев написал в Twitter.

"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не бомбить Киев", – сказал он.

Далее он намекнул, что вторжение России в Украину не поможет Путину достичь заявленных целей, в частности, "демилитаризации", а также что санкции Европы больно ударят не только по олигархам.