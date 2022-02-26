Два депутати Держдуми Росії виступили проти війни в Україні

Два депутати Держдуми Росії виступили проти війни в Україні

У Депутатів госдуми виникли питання щодо повномасштабної війни.

Двоє депутатів Держдуми РФ виступили проти вторгнення до України. Обидва вони – із фракції КПРФ і обидва раніше проголосували за "визнання" "Л/ДНР".

Так, депутат Олег Смолін заявив, що у нього "велике питання" щодо повномасштабних воєнних дій на території України, а депутат Михайло Матвєєв - що війна має бути припинена.

Депутат Держдуми КПРФ Олег Смолін у фейсбук заявив, що завжди був прихильником ССССР, через що й голосував за ДНР/ЛНР.

Смолін також додав, що кінцева мета – не дати Україні вступити до НАТО.

Депутат російської Держдуми від комуністичної партії Михайло Матвєєв заявив, що війну в Україні слід негайно зупинити. КПРФ - перша ініціювала «звернення» до Володимира Путіна з приводу "визнання незалежності" захоплених Росією територій Донбасу.

Про це Матвєєв написав у Twitter.

"Вважаю, що війна має бути негайно припинена. Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР, я голосував за мир, а не за війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ", - сказав він.

Далі він натякнув, що вторгнення Росії в Україну не допоможе Путіну досягти заявлених цілей, зокрема, "демілітаризації", а також, що санкції Європи боляче вдарять не лише по олігархах.