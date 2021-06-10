Двое судей по делу Стерненко ушли в отставку: кто именно

Согласно информации ВРУ, Кадегроб и Прибылова накануне написали заявления об отставке.

Двое судей Одесского апелляционного суда, рассматривавших апелляционную жалобу активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении и пытках местного депутата Сергея Щербича, и вынесли Стерненку условный приговор, ушли в отставку.

Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.

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"10 июня 2021 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке Кадегроб Альбину Ивановну — с должности судьи Одесского апелляционного суда; Прибылова Вадима Михайловича — с должности судьи Одесского апелляционного суда", — говорится в сообщении.

Сам Сергей Стерненко в соцсети добавил, что Высший совет правосудия проголосовал за увольнение судей.

К слову, судья Альбина Кадегроб в судебной системе более 20 лет, с 2012 года она была судьей Апелляционного суда Одесской области. В 2005 году постановлением Верховной Рады ее избрали судьей бессрочно. Вадим Прибылов в Апелляционном суде Одесской области с 2011 года.

Как известно, дело Стерненко вызвало настоящий взрыв протестной активности начиная с конца февраля. Тогда приморский районный суд Одессы вынес приговор — 7 лет и 3 месяца заключения для Сергея Стерненко и Руслана Демчука, второго фигуранта производства, который до этого уже был судим. Вечером этого же дня в крупных городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста. В Киеве возле Офиса президента даже сообщили о столкновениях, в которых травмированы по меньшей мере 37 активистов и правоохранителей, задержанных — 24 их отпустили. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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