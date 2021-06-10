Двоє суддів у справі Стерненка пішли у відставку: хто саме

Згідно з інформацією ВРП, Кадегроб і Прібилов напередодні написали заяви про відставку.

Двоє суддів Одеського апеляційного суду, які розглядали апеляційну скаргу активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука у справі про викрадення й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича, і винесли Стерненку умовний вирок, пішли у відставку.

Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя.

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"10 червня 2021 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку Кадегроб Альбіну Іванівну – з посади судді Одеського апеляційного суду; Прібилова Вадима Михайловича – з посади судді Одеського апеляційного суду", – йдеться у повідомленні.

Сам Сергій Стерненко у соцмережі додав, що Вища рада правосуддя проголосувала за звільнення суддів.

До слова, суддя Альбіна Кадегроб в судовій системі понад 20 років, від 2012 року вона була суддею Апеляційного суду Одеської області. У 2005 постановою Верховної Ради її обрали суддею безстроково. Вадим Прібилов в Апеляційному суді Одеської області від 2011 року.

Як відомо, справа Стерненка спричинила справжній вибух протестної активності починаючи з кінця лютого. Тоді приморський районний суд Одеси виніс вирок — 7 років і 3 місяці ув'язнення для Сергія Стерненка і Руслана Демчука, другого фігуранта провадження, який до цього уже був судимий. Увечері цього ж дня у великих містах України відбулися акції на підтримку одеського активіста. У Києві біля Офісу президента навіть повідомили про сутички, в яких травмувалися щонайменше 37 активістів та правоохоронців, затриманих — 24, їх відпустили. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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