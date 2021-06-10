В Виннице водитель врезался в маршрутку и погиб: еще два человека в реанимации

Поскольку авария произошла в шесть утра, в салоне не было пассажиров.

Смертельная авария в Виннице — на большой скорости столкнулись маршрутка и легковушка.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

27-летний водитель авто погиб на месте. Травмы получили пассажир легковушки и водитель микроавтобуса, сейчас они в реанимации.

Поскольку авария произошла в шесть утра, в салоне не было пассажиров и больше никто не пострадал.

Предварительно известно, что аварию спровоцировал погибший водитель легковика - он превысил скорость и вылетел на встречную, где как раз ехала маршрутка.

Новости Украины: в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка, один из водителей погиб на месте

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