Если автомобиль сломался: как спастись от переохлаждения

Во время путешествия на дальние дистанции может случиться любая неожиданность. К примеру, машина вдруг сломается и остановится в безлюдном месте. А на улице зима. Как спастись под переохлаждение – читайте в материале ТСН.ua.

Кстати, если вы не знаете, при какой температуре человек может замерзнуть, в Минздраве сообщают, что даже погодные условия с температурой ниже +7°С уже считаются такими, что могут вызвать проблемы со здоровьем. Холод может убить человека за несколько часов. Поэтому очень важно знать, как правильно действовать в такой ситуации, когда вы оказались в автомобиле зимой посреди безлюдной дороги и вам придется ждать помощи несколько часов.

Машина заглохла в безлюдном месте: что делать

Прежде всего, важно не паниковать. Сразу же позвоните спасателям, отправьте свои геоданные родственникам или знакомым, у которых есть автомобиль, пока есть мобильная связь и заряд батареи.

Утепление автомобиля

Чтобы помощь нашла вас и доехала, понадобится некоторое время. Чтобы не замерзнуть в этот период, нужно заранее утеплить автомобиль. Запомните, что больше тепла теряется через двери и окна, поэтому воспользуйтесь любыми подручными материалами, чтобы в салоне было теплее.

Подойдет даже бумага, которую вы можете найти в салоне машины. Также нужно иметь под руками скотч. Старые газеты и туалетная бумага также подходят для теплоизоляции.

Бумага нужно приложить ко всем щелям, а затем заклеить скотчем. Щели в дверях можно закрыть даже без клейкой ленты, просто заложите бумагой или тканью.

Интересно, что утеплить машину тоже поможет снег. Для этого следует всегда иметь в багажнике небольшую лопатку, с помощью которой можно набрасывать вокруг автомобиля снег так, чтобы он дошел до уровня дверных проемов. Так холод не сможет проникнуть через днище авто.

Не забудьте согреться

Как спастись от переохлаждения / Фото: Pexels

Здесь есть несколько простых вариантов, которые можно использовать даже и все вместе:

Развести костер или зажечь свечу – как только вы позаботились о том, чтобы машина сохраняла тепло, стоит подумать и о себе. В салоне можно согреться с помощью свечей. Если воспламенить сразу несколько, можно хорошо согреться. Однако будьте осторожны, если вы полностью заклеили щели, ведь огонь забирает кислород. Также следите и не забывайте о правилах пожарной безопасности. Можно также развести костер рядом с машиной на улице. Сделать это можно с помощью кусков дерева или хвороста. Надеть больше вещей – одежда поможет удерживать тепло дольше. Также для обогрева можно использовать все, что найдете под рукой (термоодеяла, пледы), даже обычную фольгу. Важно, чтобы в тепле оставались ноги и голова. Двигаться – тогда кровь будет быстрее течь по сосудам и вам будет теплее. Не стоит подолгу сидеть в машине. Также не допустите, чтобы у вас занемели конечности. Постоянно растирайте ноги и руки, а также выходите на улицу время от времени, чтобы пройтись. Выпить горячего – опытные водители всегда прихватывают с собой в путь термос с горячим напитком. Не рекомендуется пить кофе, потому что он сужает сосуды и замедляет кровообращение. Категорически запрещено пить алкогольные напитки, они могут навредить.

Как спастись от переохлаждения с помощью дополнительных методов обогрева.

Термохимическая грелка – ее принцип действия достаточно прост. Потрясите ее, чтобы она начала производить тепло (при этом она может держать его в течение нескольких часов). Грелка можно положить в обувь, перчатки или в карман. Перечные пластыри – эту рекомендацию можно услышать от медиков, поэтому обязательно добавьте в автомобильную аптечку несколько перечных пластырей. Они помогут согреться в холоде. Лучше всего их клеить на спину или грудь, потому что они достаточно велики.

С помощью этих простых методов вы сможете согреться и не переохладитесь, пока к вам приедут спасатели.