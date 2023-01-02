Если автомобиль сломался: как спастись от переохлаждения

Во время путешествия на дальние дистанции может случиться любая неожиданность. К примеру, машина вдруг сломается и остановится в безлюдном месте. А на улице зима. Как спастись под переохлаждение – читайте в материале ТСН.ua.
Кстати, если вы не знаете, при какой температуре человек может замерзнуть, в Минздраве сообщают, что даже погодные условия с температурой ниже +7°С уже считаются такими, что могут вызвать проблемы со здоровьем. Холод может убить человека за несколько часов. Поэтому очень важно знать, как правильно действовать в такой ситуации, когда вы оказались в автомобиле зимой посреди безлюдной дороги и вам придется ждать помощи несколько часов.
Машина заглохла в безлюдном месте: что делать
Прежде всего, важно не паниковать. Сразу же позвоните спасателям, отправьте свои геоданные родственникам или знакомым, у которых есть автомобиль, пока есть мобильная связь и заряд батареи.
Утепление автомобиля
Чтобы помощь нашла вас и доехала, понадобится некоторое время. Чтобы не замерзнуть в этот период, нужно заранее утеплить автомобиль. Запомните, что больше тепла теряется через двери и окна, поэтому воспользуйтесь любыми подручными материалами, чтобы в салоне было теплее.
Подойдет даже бумага, которую вы можете найти в салоне машины. Также нужно иметь под руками скотч. Старые газеты и туалетная бумага также подходят для теплоизоляции.
Бумага нужно приложить ко всем щелям, а затем заклеить скотчем. Щели в дверях можно закрыть даже без клейкой ленты, просто заложите бумагой или тканью.
Интересно, что утеплить машину тоже поможет снег. Для этого следует всегда иметь в багажнике небольшую лопатку, с помощью которой можно набрасывать вокруг автомобиля снег так, чтобы он дошел до уровня дверных проемов. Так холод не сможет проникнуть через днище авто.
Не забудьте согреться
Здесь есть несколько простых вариантов, которые можно использовать даже и все вместе:
- Развести костер или зажечь свечу – как только вы позаботились о том, чтобы машина сохраняла тепло, стоит подумать и о себе. В салоне можно согреться с помощью свечей. Если воспламенить сразу несколько, можно хорошо согреться. Однако будьте осторожны, если вы полностью заклеили щели, ведь огонь забирает кислород. Также следите и не забывайте о правилах пожарной безопасности. Можно также развести костер рядом с машиной на улице. Сделать это можно с помощью кусков дерева или хвороста.
- Надеть больше вещей – одежда поможет удерживать тепло дольше. Также для обогрева можно использовать все, что найдете под рукой (термоодеяла, пледы), даже обычную фольгу. Важно, чтобы в тепле оставались ноги и голова.
- Двигаться – тогда кровь будет быстрее течь по сосудам и вам будет теплее. Не стоит подолгу сидеть в машине. Также не допустите, чтобы у вас занемели конечности. Постоянно растирайте ноги и руки, а также выходите на улицу время от времени, чтобы пройтись.
- Выпить горячего – опытные водители всегда прихватывают с собой в путь термос с горячим напитком. Не рекомендуется пить кофе, потому что он сужает сосуды и замедляет кровообращение. Категорически запрещено пить алкогольные напитки, они могут навредить.
Как спастись от переохлаждения с помощью дополнительных методов обогрева.
- Термохимическая грелка – ее принцип действия достаточно прост. Потрясите ее, чтобы она начала производить тепло (при этом она может держать его в течение нескольких часов). Грелка можно положить в обувь, перчатки или в карман.
- Перечные пластыри – эту рекомендацию можно услышать от медиков, поэтому обязательно добавьте в автомобильную аптечку несколько перечных пластырей. Они помогут согреться в холоде. Лучше всего их клеить на спину или грудь, потому что они достаточно велики.
С помощью этих простых методов вы сможете согреться и не переохладитесь, пока к вам приедут спасатели.