Где в армии могут служить ограниченно пригодные лица

Прежде всего, необходимо разобраться, какие категории годности к военной службе в Украине существуют:

пригодный военной службы по графам таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья "А" 1-11;

временно непригоден к военной службе и требует лечения (динамического наблюдения) на определенный срок;

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Как рассказала Армия FM юрист ОО Юридическая сотня Юлия Средства, военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет степень пригодности к военной службе. На основании ее решения военнообязанный может быть:

пригодным к военной службе;

временно непригодным к военной службе;

ограничено годным к военной службе;

непригодным к военной службе с исключением из учета.

Юлия отмечает, что ограниченная непригодность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы. Однако здесь есть свои особенности. Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодных к службе лиц не могут присоединять к плавсоставу, высокомобильным десантным войскам, морской пехоте или для исполнения обязанностей в спецсооружениях.

Однако такие военнообязанные могут служить. Где именно:

в подразделениях и частях обеспечения;

учреждениях, организациях и учебных заведениях;

военных комиссариатах.

Узнать степень годности к военной службе можно с помощью Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, и Пояснения по применению этого Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе.

Правник отмечает, если вы не согласны с решением или заключением ВВК, то можете его обжаловать в ВЛК высшего уровня или в суде. Чтобы это сделать, нужно подать иск (в суд) или жалобу (в ВВК высшего уровня). Также прилагаются медицинские документы и справка военно-врачебной комиссии. Однако помните, что обжалование постановления ВВК его действие не останавливает !

Если ограниченная пригодность была установлена во время прохождения военной службы там, где невозможно исполнять обязанности по состоянию здоровья, то, по словам юриста, инициируется процедура перевода в подразделения (части) обеспечения, организаций, учреждений или учебных заведений, военных комиссариатов.