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Где в армии могут служить ограниченно пригодные лица

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1493
Время на прочтение
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Где в армии могут служить ограниченно пригодные лица

Где в армии могут служить ограниченно пригодные лица / Фото: АрмияInform

Куда отправляют служить ограниченно пригодных для службы лиц — читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего, необходимо разобраться, какие категории годности к военной службе в Украине существуют:

  • пригодный военной службы по графам таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья "А" 1-11;
  • временно непригоден к военной службе и требует лечения (динамического наблюдения) на определенный срок;
  • подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;
  • непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Как рассказала Армия FM юрист ОО Юридическая сотня Юлия Средства, военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет степень пригодности к военной службе. На основании ее решения военнообязанный может быть:

  • пригодным к военной службе;
  • временно непригодным к военной службе;
  • ограничено годным к военной службе;
  • непригодным к военной службе с исключением из учета.

Юлия отмечает, что ограниченная непригодность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы. Однако здесь есть свои особенности. Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодных к службе лиц не могут присоединять к плавсоставу, высокомобильным десантным войскам, морской пехоте или для исполнения обязанностей в спецсооружениях.

Однако такие военнообязанные могут служить. Где именно:

  • в подразделениях и частях обеспечения;
  • учреждениях, организациях и учебных заведениях;
  • военных комиссариатах.

Узнать степень годности к военной службе можно с помощью Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, и Пояснения по применению этого Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе.

Правник отмечает, если вы не согласны с решением или заключением ВВК, то можете его обжаловать в ВЛК высшего уровня или в суде. Чтобы это сделать, нужно подать иск (в суд) или жалобу (в ВВК высшего уровня). Также прилагаются медицинские документы и справка военно-врачебной комиссии. Однако помните, что обжалование постановления ВВК его действие не останавливает !

Если ограниченная пригодность была установлена во время прохождения военной службы там, где невозможно исполнять обязанности по состоянию здоровья, то, по словам юриста, инициируется процедура перевода в подразделения (части) обеспечения, организаций, учреждений или учебных заведений, военных комиссариатов.

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Дата публикации
Просмотры
1493
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