Где в армии могут служить ограниченно пригодные лица

Куда отправляют служить ограниченно пригодных для службы лиц — читайте в материале ТСН.ua.
Прежде всего, необходимо разобраться, какие категории годности к военной службе в Украине существуют:
- пригодный военной службы по графам таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья "А" 1-11;
- временно непригоден к военной службе и требует лечения (динамического наблюдения) на определенный срок;
- подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;
- непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Как рассказала Армия FM юрист ОО Юридическая сотня Юлия Средства, военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет степень пригодности к военной службе. На основании ее решения военнообязанный может быть:
- пригодным к военной службе;
- временно непригодным к военной службе;
- ограничено годным к военной службе;
- непригодным к военной службе с исключением из учета.
Юлия отмечает, что ограниченная непригодность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы. Однако здесь есть свои особенности. Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодных к службе лиц не могут присоединять к плавсоставу, высокомобильным десантным войскам, морской пехоте или для исполнения обязанностей в спецсооружениях.
Однако такие военнообязанные могут служить. Где именно:
- в подразделениях и частях обеспечения;
- учреждениях, организациях и учебных заведениях;
- военных комиссариатах.
Узнать степень годности к военной службе можно с помощью Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, и Пояснения по применению этого Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе.
Правник отмечает, если вы не согласны с решением или заключением ВВК, то можете его обжаловать в ВЛК высшего уровня или в суде. Чтобы это сделать, нужно подать иск (в суд) или жалобу (в ВВК высшего уровня). Также прилагаются медицинские документы и справка военно-врачебной комиссии. Однако помните, что обжалование постановления ВВК его действие не останавливает !
Если ограниченная пригодность была установлена во время прохождения военной службы там, где невозможно исполнять обязанности по состоянию здоровья, то, по словам юриста, инициируется процедура перевода в подразделения (части) обеспечения, организаций, учреждений или учебных заведений, военных комиссариатов.