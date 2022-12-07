Де в армії можуть служити обмежено придатні особи

Насамперед, необхідно розібратися, які категорії придатності до військової служби в Україні існують:

придатний до військової служби за графами таблиці додаткових вимог до стану здоров'я "А" 1-11;

тимчасово непридатний до військової служби та потребує лікування (динамічного спостереження) на певний термін;

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Як розповіла Армія FM юристка ГО Юридична сотня Юлія Засоба, військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає ступінь придатності до військової служби. На підставі її рішення військовозобов'язаний може бути:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби;

обмежено придатним до військової служби;

непридатним до військової служби з виключенням з обліку.

Юлія наголошує, що обмежена непридатність до служби не є підставою для відстрочки від мобілізації або звільнення від проходження військової служби. Проте тут є свої особливості. Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатних до служби осіб не можуть приєднувати до плавскладу, високомобільних десантних військ, морської піхоти або для виконання обов'язків у спецспорудах.

Проте такі військовозобов'язані можуть служити. Де саме:

в підрозділах та частинах забезпечення;

установах, організаціях та навчальних закладах;

військових комісаріатах.

Дізнатися ступінь придатності до військової служби можна за допомогою Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, та Поясненнях щодо застосування цього Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Правчиня зауважує, якщо ви не згодні з рішенням чи висновком ВЛК, то можете його оскаржити у ВЛК вищого рівня чи в суді. Щоб це зробити, потрібно подати позов (до суду) чи скаргу (до ВЛК вищого рівня). Також додаються наявні медичні документи і довідка військово-лікарської комісії. Однак пам'ятайте, що оскарження постанови ВЛК її дію не зупиняє!

Якщо обмежена придатність була встановлена під час проходження військової служби там, де неможливо виконувати обов'язки за станом здоров'я, то, за словами юристки, ініціюється процедура переведення до підрозділів (частин) забезпечення, організацій, установ чи навчальних закладів, військових комісаріатів.