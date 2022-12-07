Зарядна станція для дому: проста інструкція, яка допоможе обрати

Портативна зарядна станція — необхідна річ в будинку. Особливо, коли кожен українець постійно стикається з погодинними вимкненнями світла. Читайте в матеріалі ТСН.ua — як вибрати зарядну станцію для квартири та дому.

Портативна зарядна станція — це потужний повербанк, який допоможе одночасно заряджати п'ять та більше пристроїв. Ви можете живити від неї ноутбуки, смартфони, LED-лампи, роутери, телевізори, холодильники та навіть газові котли. Проте обрати зарядну станцію для квартири чи дому досить важко. Адже від вашого вибору залежатиме стабільність роботи домашньої мережі, ваш комфорт, безпека використання та безліч інших факторів.

Під час пошуку оптимальної моделі потрібно враховувати те, що зарядні станції розраховані на різні умови експлуатації та розміщення, а ще можуть мати різне призначення. А тому якщо ви хочете дізнатися, як вибрати зарядну станцію, звертайте увагу на свої потреби.

Портативна зарядна станція: що це

Портативні зарядні станції можна назвати екологічно чистим джерелом енергії, особливо, якщо порівнювати їх з електрогенераторами. Хоча останні і не потрібно заряджати, а їх потужність значно вища (зазвичай її може вистачити на освітлення квартири та роботи більшості приладів в оселі). Однак зарядні станції не виробляють шкідливих викидів під час роботи (тому їх можна використовувати в квартирі) та мають на 30% нижчі експлуатаційні витрати ніж в стандартних генераторів.

Зарядну станцію потрібно заряджати. В залежності від виду, це можна робити через розетку, сонячні панелі або "прикурювач" в автомобілі (зазвичай від мережі станція заряджається до 80% потужності за 40 хвилин). Також ви можете під'єднати станцію до генератора. Час роботи таких приладів залежить від того, що саме ви збираєтесь заряджати. Незважаючи на невеликі розміри зарядні станції мають вбудовану функцію ДБЖ (для забезпечення безперебійного живлення).

В чому переваги портативної зарядної станції для дому

Надійна робота в приміщенні і в дорозі — невелика за своїми розмірами, вона здатна забезпечити можливість заряджання більшості пристроїв (динаміки, смартфон, ноутбук, холодильник тощо).

Наявність вбудованої функції ДБЖ — в разі вимкнення електроенергії (а це сьогодні проблема номер один для українців) ваші пристрої, які підключені до станції, будуть безперервно працювати.

Є портативні зарядні станції на сонячних батареях — вони можуть заряджатися від сонця та працювати будь-де, навіть на природі.

Довгий час автономної роботи — виробники вбудовують в станції довговічні та безпечні батареї, які можуть забезпечити до 2500 циклів заряджання, поки досягнуть 80% від початкової потужності.

Як вибрати зарядну станцію для квартири та дому

Коли ви обираєте переносну зарядну станцію, потрібно визначитися, за яких обставин ви збираєтесь її використовувати. Чи вам потрібен прилад для короткочасного заряджання невеликої кількості приладів, чи ви хочете забезпечити безперебійне електропостачання під час вимкнень електроенергії. Справа в тому, що для кожного випадку потрібен різний показник потужності.

За цим критерієм виділяють три види зарядних станцій:

малопотужні — для заряджання пристроїв до 700 Вт (ви можете одночасно зарядити кілька смартфонів);

середньої потужності — від 700 Вт до 2 кВт підійдуть для того, щоб зарядити кондиціонер, холодильник, насос, бойлер тощо;

високопотужні — до 5 кВт, можна підключити всі пристрої в домі чи квартирі, а ще такі зарядні станції навіть можна використовувати для заряджання електроавтомобілів.

Крім потужності, під час вибору універсальної зарядної станції потрібно звертати увану і на інші критерії:

кількість роз'ємів — якщо ви хочете забезпечити живлення кількох важливих побутових пристроїв під час вимкнення електроенергії, чим більше роз'ємів буде, тим краще;

комплектація (адаптери, які є в комплекті) — краще, коли їх більше, а ще перехідники та роз'єм сонячних панелей вказують, що можна по-різному заряджати саму станцію;

габарити, вага — легка і компактна модель знадобиться в майбутньому, коли ви підете з родиною або друзями в похід на природу, але й в квартирі невеликі види легше використовувати.

Портативні зарядні станції хороший варіант, коли вимкнули світло не на одну-дві години, а на добу чи дві. З їх допомогою ви забезпечите можливість заряджати важливі пристрої в домі. Однак варто звернути увагу на вартість — вона нині немаленька.