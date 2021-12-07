Яке завтра свято – все про 8 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 8 грудня, церковне свято, що не можна робити

8 грудня 2021 року – середа. Цього дня 1941 року після нападу японців на військово-морську та повітряну базу США Перл-Гарбор президент Франклін Рузвельт отримав дозвіл на оголошення війни Японській імперії, а в 2013 році під час мітингу на Євромайдані народними зусиллями на Бессарабці було демонтовано пам'ятник одному із засновників кривавого більшовицького терору – Леніну.

До Нового року залишилося 23 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 грудня святкують День мандрівника у часі. Якщо перекладати назву свята дослівно, то вона звучить як “День, у який можна прикидатися мандрівником у часі”. День з’явився більше 20 років тому, а попросили запровадити його справжні фанати фантастики. Святкування свята теж досить оригінальне – потрібно вдавати з себе людину, яка тільки що прибула з майбутнього або минулого.

8 грудня святкують День мандрівника у часі / Pexels

Здавна розум людей бентежила думка про можливість мандрівок у часі. Ця тема не один раз з’являлася в творах письменників, а також на екранах телевізорів. Не залишались осторонь і вчені. А коли була відкрита загальна теорія Альберта Ейнштейна, науковці почали працювати над створенням машини, яка могла б перенести людину в інший час.

Ніхто не може точно сказати, чи могли б бути такі мандрівки безпечними. Адже існує вірогідність негативного впливу при зміні будь-якої події в минулому. А ось відсвяткувати свято 8 грудня і прикинутися мандрівником – зовсім безпечно і навіть весело.

Також 8 грудня святкують Всесвітній день клімату. Його запровадили з ініціативи кількох екологічних асоціацій Бельгії та Франції. Заходи носять щорічний характер.

Також у світі 8 грудня святкують:

День “Візьми до відома”;

День брауні (тістечко) в США;

День Бодхи в Японії (день, коли історичний Будда, Сіддхартха Гаутама (Шак'ямуні), пережив просвітлення);

Національний день бармена в США.

Яке завтра, 8 грудня, церковне свято

8 грудня католики святкують Свято Непорочного зачаття / Pexels

8 грудня за релігійним календарем католики святкують Свято Непорочного зачаття. Згідно з католицькою церквою, навіть, народившись з лона звичайних людей, Марія не ввібрала в себе первородного гріха. А це значить, що вона не була здатна чинити гріха з дня свого народження.

Свято Богородиці було офіційно введено в перелік церковних урочистостей Папою римським Сікстом IV в XV столітті. Догмат про чистоту і непорочність Діви Марії був закріплений в 1956 році Папою Пієм IX. Ця подія сталася саме 8 грудня.

У православних вірян 8 грудня день пам’яті священномученика Петра Олександрійського. В період, коли християн переслідували за їхню віру, мученик став на чолі Олександрійського храму і проповідував християнське вчення. До нього ходило багато містян, які разом зі своїми сім’ями приймали хрещення. Саме через це Петра Олександрійського було засуджено до страти.

Несправедливістю імператора були обурені люди, які безмежно поважали і любили архієпископа. Щоб не було кровопролиття, Петро побажав, щоб його смертна кара була проведена таємно. Він вийшов до катів сам і був страчений на тому ж місці, де і апостол Марк.

Також 8 грудня у православній церкві – день пам’яті священномученика Климента Римського. Він був четвертим Папою Римським і проповідував народу християнське вчення. Климент був сподвижником Петра, проте через релігійні погляди, був відправлений на вапнякові копальні. В засланні він знайшов інших християн, які також проповідували слово Боже. Згідно з легендами, Климент своїми руками вирубав у скелі храм.

Імператор, дізнавшись про те, що Климент навіть у засланні намагається нести християнську віру, засудив його до мученицької смерті через утоплення у морі. Існує навіть повір’я, що з цього часу морські хвилі відступають 8 грудня щоразу, щоб віряни могли вшанувати пам’ять священномученика.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 грудня

Які завтра іменини: Олександр, Клементій, Віктор, Петро, Василь, Іларіон, Іван, Кузьма, Климент, Павло, Микола, Семен, Фива, Серафім, Ярослав, Катерина.

Талісманом людей, народжених 8 грудня, є чароїт. Мінерал, який відрізняється глибоким фіолетовим кольором і шовковистим блиском. Вважається, що чароїт допомагає створити спокій в людській душі, створює гармонію в сімейних стосунках, покращує настрій.

Цього дня народилися:

65 рік до нашої ери – давньоримський поет “золотого віку” римської літератури Горацій;

1542 рік – королева Шотландії Марія Стюарт;

1626 рік – королева Швеції Христина Шведська;

1708 рік – імператор Священної Римської імперії Франц I;

1844 рік – французький художник, винахідник, популяризатор науки Еміль Рено;

1858 рік – український хірург Микола Волкович;

1876 рік – українська письменниця і актриса Марія Крушельницька;

1878 рік – український діяч, генерал-полковник Армії УНР Михайло Омелянович-Павленко;

1907 рік – український диригент, композитор Климентій Домінчен;

1912 рік – засновник і перший ректор Ужгородського університету Степан Добош;

1927 рік – український оперний співак Микола Манойло;

1943 рік – американський рок-музикант, фронтмен групи “The Doors” Джим Моррісон;

1978 рік – американський актор Ян Сомерхолдер;

1982 рік – реп-виконавиця, співачка Нікі Мінаж.

Що не можна робити цього дня

8 грудня намагаються не виходити з дому, хіба що є нагальна потреба. Особливо цього не можна робити в темний час доби.

Народне повір’я стверджує, що цього дня не можна скаржитися на холодну погоду.

Народні прикмети і традиції 8 грудня

Якщо 8 грудня йде сніг, літо буде дощове / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на землі вже великі намети снігу – наступного року буде гарний урожай;

якщо 8 грудня йде сніг, літо буде дощове;

якщо на річці вода піднімається вище льоду – чекайте на потепління;

півні 8 грудня рано співають – до відлиги.

В народі 8 грудня називали “Климів день” або “Клима” і казали “На Клима зима клин клином вибиває”. Вважалося, що в цей день будь-яку справу потрібно починати натщесерце. Звичай цей був пов’язаний з продовженням молотьби, а займатися цим на ситий шлунок було вкрай незручно. На Клима, 8 грудня, жінки обов’язково сідали прясти біля вікна, бо в хаті ставало світліше від білого снігу.

Пам’ятні дати 8 грудня

8 грудня 2020 року компанія Apple представляє бездротові накладні навушники AirPods Max / Pexels

Цього дня рік тому прокуратура вимагає для експрезидента Франції Саркозі 4 роки ув’язнення, а компанія Apple представляє бездротові накладні навушники AirPods Max.

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 грудня: