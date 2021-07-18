Именины 18 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

Именины 18 июля: какое имя дать ребенку, и у кого День ангела

День ангела (именины) сегодня, 18 июля, празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

День, в который церковно празднуется память святого, имя которого носит человек, называется именинами, или Днем Ангела. Издавна небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок.

День ангела (именины) сегодня 18 июля празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Мужские именины:

Арсений

Арсений (Арсен) — это мужское имя, которое пришло в украинский язык из Греции вместе с приходом православия на земле Киевской Руси. Значение имени Арсений в переводе с древнегреческого — "мужской" или "мужественный".

Арсений легко заводит знакомства, но настоящих друзей у него немного, любит животных и ответственно относится к свох питомцев.

Профессиональная деятельность у Арсения обычно связана с умением хорошо и разумно говорить. Он также совершенно не умеет скептически смотреть на себя со стороны, что нередко ведет к жизненным эксцессам.

Геннадий

Имя Геннадий — это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородный" или "благородного происхождения", а значит и значение имени Геннадий — "благородный". Еще значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом".

Геннадий аккуратный и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой.

Он серьезный, спокойный и нацелен на результат человек, любит поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Кирилл

В переводе с греческого значение имени Кирилл означает "господин" или "владыка".

Его чувство справедливости и собственного достоинства мешает ему заводить друзей., Честолюбив, очень любит награды и похвалы — все время пытается быть первым.

У Кирилла отличная память, он спокойный и жизнерадостный. Не любит проявлять свои чувства открыто и вход в свой внутренний мир держит под замком, любит большие и шумные компании, самостоятельный и целеустремленный.

Его замкнутость и нежелание демонстрировать чувства часто приводят к напряженности в семье. Часто относясь серьезно даже к мелочам. он создает конфликтные ситуации на пустом месте. Кирилл склонен к спонтанной лени.

Сергей

Имя Сергей — это римское родовое имя, которое относят к патрицианского рода Сергеев. Значение имени Сергей — "высокий" или "знатный", но это довольно спорная версия.

Сергей добрый, но уязвим и обидчив, легко находит общий язык с людьми, тяжело переживает длительное одиночество, наделен отличным воображением и у него хорошие творческие способности. Часто у обладателя имени хороший слух и он даже может получить достойное музыкальное образование.

Сергей очень непредсказуемый, жизненные трудности он решает самостоятельно, не полагаясь ни на кого, является добросовестным работником, ценят как коллеги, так и начальство. Он быстро и ловко наладит любой трудовой процесс, при этом, не затрагивая интересов других.

Сергей отличный хозяин дома и заботливый муж всегда сам принимает ключевые решения. Иногда страдает самолюбие.

Степан

Имя Степан происходит от греческого имени Стефанос — "венец" или "венок".

Степан с детства требует к себе уважения, а безосновательные требования выполнять отказывается.

Он серьезный и привлекательный мужчина, психологически устойчив и обладает сильным характером, не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У него всегда много друзей.

Работать Степан любит и умеет. Он с успехом находит себя как в умственной профессии, так и в работе руками, не боится трудностей, имеет неплохие задатки для ведения бизнеса.

Степан обожает женское общество, может создавать лишние поводы для ревности спутницы.

Тихон

Имя Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба".

Тихон настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а потом берется за дело.

В работе Тихон добивается серьезных успехов, окилькы имеет энтузиазм и железную волю. Нередко занимает руководящие должности. Он надийниа человек и имеет достаточно терпения. А еще Тихон сохраняет прекрасное чувство юмора и обаяние до самой старости.

Слабое звено Тихона — взрывной характер.

Василий

В переводе с греческого имя Василий означает "царский".

С детства Василий очень добрый, чем нередко могут пользоваться сверстники, но со временем он научится отличать кому правда нужно помочь, а кто пытается "сесть на шею".

У него отличная память, и он умеет разбираться в сути вопроса. Он не любит торопить события, но умеет добиваться своего, спокойно относится к собственному успеху и не умеет показывать собственные амбиции на людях.

Василий — спокойный и трудолюбивый, а его умение оригинально решать проблемы нередко ставит всех в тупик. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием.

Василий имеет склонность к хитрости и не считает это чем-то зазорным.

Женские именины

Агния

Значение имени Агния "невинная" или "непорочная", по другой версии, имя Агния означает "агнец" или "ягненок", а происходит от латинского слова agnus.

Агния — непоседливый, веселый, открытый и уверенный в себе человек. Она не любит лицемерия в других и сама к нему не стремится. Имеет хорошие задатки к творчеству, умеет находить общий язык с окружающими, редко вступает в споры и на словах часто соглашается с другими. Она редко принимает помощь от других, имеет отличный вкус и стремление к совершенству.

Отрицательная черта Агнии — эгоизм.

Анна

Имя библейского происхождения и считается мужским вариантом имени Ханан. Имя Анна может означать как приверженность от Бога, и от окружающих.

Одной из главных характеристик Ани можно назвать ее трудолюбие. Она может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере на работе.

Мужа Аня часто выбирает, такого, чтобы можно было им заниматься. Редко когда муж Ани, самостоятельный успешный человек.

Аня любит помогать другим.

Варвара

История имени связана с греческим словом "Варвар", что означает инородец или чужак — в женском - чужеземка.

Варвара очень сильная, активная и смелая, трудолюбивая и умеет ставить перед собой цели, имеет сильную интуицию и часто возлагается именно на нее.

На работе Варвара прекрасный сотрудник. Она редко работает там, где ей будет работаться трудно, любит решать новые задачи.

Она с удовольствием занимается домашней работой и обустраивает быт. Мужа выбирает долго и очень тщательно.

Отрицательная черта — медлительность.

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