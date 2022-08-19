Как получить бесплатную доставку из АТБ?

Мы всегда пытаемся облегчить нашу жизнь по максимуму, потому мы так пристрастились к онлайн-шопингу, чтобы свести свои нервы к минимуму. Ведь кому хочется таскать тяжёлые пакеты, стоять в очередях, пытаться протиснуться сквозь толпу, тратить время на дорогу?

21 век - это век возможностей. Так почему ими не воспользоваться?

А для того, чтобы было время воспользоваться этими самыми возможностями, заниматься тем, что вам по душе и эмоционально не выгорать от тех дел, что ещё предстоит сделать сегодня, нужно облегчать себе жизнь. «Но как именно?» - спросите вы. Очень просто - заказать доставку из АТБ. А еще она бесплатная, представляете?

Краткая инструкция к экономии времени: зайти на сайт АТБ, указываете адресную доставку iPOST, выбрать товары, способ оплаты, нажать «оформить». Привезут в течении двух часов или в любое другое удобное время.

Вы можете заказать доставку не только себе, но и своим близким, а самое главное не важно в какой точке планеты вы находитесь. Вы можете поддержать их не только виртуально, но и финансово. Устроить приятный сюрприз.

Таким легко увлечься, потому доставку можно заказать только одну в день и до 15 кг, без ограничений по чеку. Но только тссс… заказывать можно хоть каждый день с 15.08.22 по 05.09.22

Доставка будет бесплатной только при оплате картой Mastercard.

Такого плана акции проходят регулярно, за ними можно следить тут: https://ipost.ua/atb-bezkoshtovna-dostavka.html

Да, и эта акция проходит в более чем 200 городах Украины, а найти свой город вы можете тут: https://ipost.ua/cities-of-presence.html

А если вам нужны лекарства, корм для ваших любимцев, а времени нет совсем, то вот ссылка на наших партнеров: https://ipost.ua/delivery-from-partners.html

Экономьте время и тратьте его на то, что вам действительно нравится. Исполняйте свои мечты вместе с iPOST!