Хмельницкий оказался без водоснабжения: что произошло

В пятницу, 19 августа, Хмельницкий оказался без воды.

В городе приостановили водоснабжение из-за аварии на Чернелевском водопроводе. В настоящее время продолжаются аварийные работы.

Об этом сообщили в ГКП "Хмельницкводоканал".

"В связи с выполнением аварийных работ на Чернелевском водопроводе 19.08.2022 года будет приостановлено водоснабжение города Хмельницкого. Ориентировочный срок окончания работ будет сообщен позже", — говорится в сообщении.

Администрация просит жителей города прощения за временные неудобства, вызванные выполнением работ.

Как сообщалось, в Хмельницком хотят прекратить движение общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги. Отмечается, что в случае уведомлений о воздушной опасности водитель должен взорвать пассажиров на ближайшей остановке. Транспорт будет следовать до конечной остановки. Движение будет восстановлено сразу после окончания тревоги.

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