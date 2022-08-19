Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хмельницький опинився без водопостачання: що сталося

Дата публікації
Перегляди
1262
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хмельницький опинився без водопостачання: що сталося

Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 19 серпня, Хмельницький опинився без води.

У місті призупинили водопостачання через аварію на Чернелівському водогоні. Наразі тривають аварійні роботи.

Про це повідомили в МКП "Хмельницькводоканал".

"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на Чернелівському водогоні 19.08.2022 року буде призупинено водопостачання міста Хмельницького. Орієнтовний термін закінчення робіт буде повідомлено пізніше", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація просить мешканців міста вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням робіт.

Як повідомлялося, у Хмельницькому хочуть припинити рух громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Зазначається, що у разі сповіщень про повітряну небезпеку водій повинен висадити пасажирів на найближчій зупинці. Транспорт буде прямувати до кінцевої зупинки. Рух буде відновлений одразу після закінчення тривоги.

Читайте також:

Чи зупиняється наземний транспорт під час повітряної тривоги у Києві

Чи зупиняється наземний транспорт під час повітряної тривоги у Києві
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація