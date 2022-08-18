Як отримати безкоштовну доставку з АТБ?

Ми завжди намагаємося максимально полегшити своє життя, саме тому так швидко звикли до онлайн-шопінгу, щоб не витрачати час та нерви. Адже кому хочеться тягати важкі пакети, стояти в чергах, намагатися протиснутися скрізь товау людей та витрачати час на дорогу?

21 століття – це час можливостей. То чому ними не скористатися?

А для того, щоб був час скористатися цими самими можливостями, займатися тим, що вам до душі емоційно не вигоріти від тих справ, що потрібно ще зробити сьогодні , потрібно полегшити собі життя. «Але як само?» - запитаєте ви. Дуже просто – замовити доставку з АТБ. А вона ще й безкоштовна, уявляєте?

Отже, коротка інструкція щодо економії часу: заходите на сайт АТБ, вказуєте адресну доставку iPOST, обираєте товари, спосіб оплати, натискаєте оформити і все! Ваша покупка буде у вас протягом двох годин або в будь-який інший зручний час.

Ви можете замовити доставку не лише собі, а й своїм близьким, а найголовніше – неважливо в якій точці планети ви знаходитесь. Ви можете підтримати рідних не лише віртуально, а й на ділі, влаштувавши приємний сюрприз.

Таким легко захопитися, тому доставку можна замовити лише одну на день та до 15 кг, без обмежень за чеком. Але тільки тссс ... замовляти можна хоч щодня від 15.08.22 до 05.09.22

Важливо! Доставка буде безкоштовною лише при оплаті карткою Mastercard.

Подібні акції проходять регулярно, за ними можна стежити тут: https://ipost.ua/atb-bezkoshtovna-dostavka.html

Так,і ця акція діє у понад 200 містах України, а знайти своє місто ви можете тут: https://ipost.ua/cities-of-presence.html

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