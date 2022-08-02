Как вырастить много укропа в августе: несколько хитрых советов

Если вы хотите, чтобы осенью на столе было много свежего и сочного укропа, нужно об этом подумать уже сейчас. Пышную зелень можно получить, если знать некоторые уловки. Как вырастить укроп в августе – читайте в материале ТСН.ua.

Очень важно запомнить три основных правила и тогда вам не нужно будет думать, как вырастить укроп в последний летний месяц и получить много сочной зелени.

Итак, какие уловки вам помогут:

Подготовьте семена – как вырастить укроп, если у вас мало времени, ведь скоро начнутся дождливые и холодные дни? Всё очень просто. Для ускорения прорастания семян укропа нужно сначала замочить в воде на 48 часов. Это время необходимо для того, чтобы семена лишились эфирных масел. Тогда оно скорее прорастет. Уже через 5-6 дней после высева вы увидите первую маленькую лестницу. А если же не замачивать – зелень будет сходить до 2-2,5 недель. Сеять нужно правильно – заранее подготовьте и достаточно увлажните почву. Также не забудьте о подкормках. Сделайте аккуратные строчки. А после того, как семена будут посеяны, дополнительно полейте их теплой водой. Уход очень важен – как вырастить укроп в августе, чтобы осенью наслаждаться свежей зеленью? Не стоит забывать о правильном уходе. Когда появятся первые всходы, почву нужно периодически разрыхлять после поливки. Лучше всего подкармливать укроп коровяком. Это полезно для того, чтобы он наращивал зеленую массу. Также подойдет мочевина. Делать это нужно утром и вечером.

Огородники советуют время от времени делать прореживание. Это считается важной частью ухода за укропом. Если этого не сделать, веточки не будут пышными и даже начнут желтеть.