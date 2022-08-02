Як виростити багато кропу в серпні: кілька хитрих порад

Якщо ви хочете, щоб восени на столі було багато свіжого та соковитого кропу, потрібно подумати про це вже зараз. Пишну зелень можна отримати, якщо знати деякі хитрощі. Як виростити кріп в серпні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дуже важливо запам'ятати три основних правила і тоді вам не потрібно буде думати, як виростити кріп в останній літній місяць і отримати багато соковитої зелені.

Отже, які хитрощі вам допоможуть:

Підготуйте насіння - як виростити кріп, якщо у вас мало часу, адже скоро розпочнуться дощові і холодні дні? Все дуже просто. Для пришвидшення проростання, насіння кропу потрібно спочатку замочити у воді на 48 годин. Цей час необхідний для того, щоб насіння позбулося ефірних олій. Тоді воно швидше проросте. Вже через 5-6 днів після висівання ви побачите перші маленькі сходи. А якщо ж не замочувати - зелень буде сходити до 2-2,5 тижнів. Сіяти потрібно правильно - зарання підготуйте і достатньо зволожте ґрунт. Також не забудьте про підживлення. Зробіть акуратні рядки. А після того, як насіння буде посіяне, додатково полийте його теплою водою. Догляд дуже важливий - як виростити кріп в серпні, щоб восени насолоджуватися свіжою зеленню? Не варто забувати про правильний догляд. Коли з'являться перші сходи, ґрунт потрібно періодично розпушувати після поливання. Найкраще підгодовувати кріп коров'яком. Це корисно для того, щоб він нарощував зелену масу. Також підійде сечовина. Робити це потрібно вранці та ввечері.

Городники рекомендують час від часу робити проріджування. Це вважається важливою частиною догляду за кропом. Якщо цього не зробити, гілочки не будуть пишними та навіть почнуть жовтіти.