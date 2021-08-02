Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 200.
В Украине по состоянию на утро 2 августа зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 4 человека, еще 176 людей выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 385 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 8 854 человека;
- методом ИФА — 1 776 человек;
- экспресс-тестами — 6 417 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 253 534 человека;
- выздоровели — 2 187 170 человек;
- летальных исходов — 52 955;
- проведено ПЦР-тестов — 11 404 184.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
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