Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 200.

В Украине по состоянию на утро 2 августа зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 4 человека, еще 176 людей выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 385 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 8 854 человека;

методом ИФА — 1 776 человек;

экспресс-тестами — 6 417 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 253 534 человека;

выздоровели — 2 187 170 человек;

летальных исходов — 52 955;

проведено ПЦР-тестов — 11 404 184.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

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