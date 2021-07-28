Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 28 июля зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 15 человек, еще 459 людей выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Также за минувшие сутки были госпитализированы 507 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 20 673 человека;
- методом ИФА — 8 592 человека;
- экспресс-тестами — 16 979 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 250 061 человек;
- выздоровели — 2 185 339 человек;
- летальных исходов — 52 891;
- проведено ПЦР-тестов — 11 321 947.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.