Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 28 июля зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 15 человек, еще 459 людей выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Также за минувшие сутки были госпитализированы 507 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 20 673 человека;

методом ИФА — 8 592 человека;

экспресс-тестами — 16 979 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 250 061 человек;

выздоровели — 2 185 339 человек;

летальных исходов — 52 891;

проведено ПЦР-тестов — 11 321 947.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

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