Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 1000.
В Украине по состоянию на утро 6 августа зафиксирован 1 081 новый подтвержденный случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 16 человек, еще 478 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 74 — ребенка и 32 — медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 516 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 19 929 человек;
- методом ИФА — 7 546 человек;
- экспресс-тестами — 15 122 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 257 478 человек;
- выздоровели — 2 189 293 человека;
- летальных исходов — 53 065;
- проведено ПЦР-тестов — 11 487 542.
За последние сутки самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
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