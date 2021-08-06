Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 1000.

В Украине по состоянию на утро 6 августа зафиксирован 1 081 новый подтвержденный случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 16 человек, еще 478 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 74 — ребенка и 32 — медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 516 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 19 929 человек;

методом ИФА — 7 546 человек;

экспресс-тестами — 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 257 478 человек;

выздоровели — 2 189 293 человека;

летальных исходов — 53 065;

проведено ПЦР-тестов — 11 487 542.

За последние сутки самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

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