Народные приметы, обряды и обычаи 6 августа

На Бориса и Глеба берись к хлебу.

6 августа верующие и церковь почтили память мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в Крещении Романа и Давида, святого Поликарпа, архимандрита Печерского.

6 августа: церковный праздник

Борис и Глеб — одни из первых святых, канонизированных русской церковью, младшие сыновья Владимира Святославича.

Вскоре после смерти отца в 1015 году они оба были убиты, согласно летописи, своим старшим братом Святополком. Борис погиб на реке Альте 24 июля, а Глеб 5 сентября у Смоленска. В результате четырехлетней войны Святополк был побежден своим младшим братом Ярославом Мудрым. Очевидно, при Ярославе и была предпринята первая попытка канонизации святых братьев. Тогда же начали складываться первые рассказы об их гибели.

Во времена Ярослава относится возникновение местного культа Бориса и Глеба в Вышгороде, где они были похоронены.

Сначала их почитали как целителей, но очень скоро Борис и Глеб становятся покровителями всех русских князей как их святые родственники. Они — помощники в битвах, их именем призывают к единству Руси, к прекращению междоусобных войн.

6 августа: народные обычаи

Осенний Борис и Глеб (есть и весенний — 15.05) завершал созревания всех хлебов, начинался период наибольшего сбора грибов.

6 августа: Украинские народные приметы

Борис и Глеб сеют ранней хлеб.

Пришел Борис и Глеб — успел в поле хлеб.

На Бориса и Глеба берись к хлебу.

6 августа: что не стоит делать

концентрироваться на негативе в голове,

не радоваться жизни;

давать деньги в долг;

анализировать свои сны.

6 августа: что следует делать

Это время для сбора ягод, их заготавливают на зиму. Также заготавливали березовые веники, их использовали и для лечения, и для бани. Деревья должны быть с красивыми ветвями, молодые, но чтобы еще не цвели, листочки у них мягкие, нежные, а ветви — тонкие, прямые и длинные.

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