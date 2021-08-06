Народные приметы, обряды и обычаи 6 августа

На Бориса и Глеба берись к хлебу.
6 августа верующие и церковь почтили память мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в Крещении Романа и Давида, святого Поликарпа, архимандрита Печерского.
6 августа: церковный праздник
Борис и Глеб — одни из первых святых, канонизированных русской церковью, младшие сыновья Владимира Святославича.
Вскоре после смерти отца в 1015 году они оба были убиты, согласно летописи, своим старшим братом Святополком. Борис погиб на реке Альте 24 июля, а Глеб 5 сентября у Смоленска. В результате четырехлетней войны Святополк был побежден своим младшим братом Ярославом Мудрым. Очевидно, при Ярославе и была предпринята первая попытка канонизации святых братьев. Тогда же начали складываться первые рассказы об их гибели.
Во времена Ярослава относится возникновение местного культа Бориса и Глеба в Вышгороде, где они были похоронены.
Сначала их почитали как целителей, но очень скоро Борис и Глеб становятся покровителями всех русских князей как их святые родственники. Они — помощники в битвах, их именем призывают к единству Руси, к прекращению междоусобных войн.
6 августа: народные обычаи
Осенний Борис и Глеб (есть и весенний — 15.05) завершал созревания всех хлебов, начинался период наибольшего сбора грибов.
6 августа: Украинские народные приметы
- Борис и Глеб сеют ранней хлеб.
- Пришел Борис и Глеб — успел в поле хлеб.
- На Бориса и Глеба берись к хлебу.
6 августа: что не стоит делать
- концентрироваться на негативе в голове,
- не радоваться жизни;
- давать деньги в долг;
- анализировать свои сны.
6 августа: что следует делать
Это время для сбора ягод, их заготавливают на зиму. Также заготавливали березовые веники, их использовали и для лечения, и для бани. Деревья должны быть с красивыми ветвями, молодые, но чтобы еще не цвели, листочки у них мягкие, нежные, а ветви — тонкие, прямые и длинные.
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