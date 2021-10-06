Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на более 12000.

В Украине по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 320 человек, 4 630 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 745 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 54 386 человек;

методом ИФА — 11 665 человек;

экспресс-тестами — 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 482 518 человек;

выздоровели — 2 273 382 человека;

летальных исходов — 57 526;

проведено ПЦР-тестов — 13 058 358.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

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