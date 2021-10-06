Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на понад 12 тисяч.

В Україні станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 320 людей, 4 630 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 745 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 54 386 осіб;

методом ІФА – 11 665 осіб;

експрестестами – 69 508 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 482 518 осіб;

одужало – 2 273 382 особи;

летальних випадків – 57 526;

проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

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