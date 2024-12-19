Массированная атака на Киевщину: в ОВА сообщили о последствиях

Продолжилась почти 9 часов.
Ночью и с утра 19 декабря в Киевской области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Очередная массированная атака враждебных БПЛА на Киевщину
К счастью, пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.
"В результате падения обломков сбитой вражеской цели в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. В нем выбит остекление и поврежден забор", — отметили в ОВА.
Также падение обломков сбитой цели было зафиксировано на одном из участков железной дороги. Она была перекрыта для извлечения отломков из колеи. Пожар и повреждение отсутствуют. В настоящее время движение по пути возобновлено.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
18 декабря, по Украине распространяется воздушная тревога. В ряде областей страны наблюдается движение враждебных беспилотников и существует угроза применения баллистического вооружения с юга.
Читайте также: