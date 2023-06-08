Модные сумки 2023: самый главный аксессуар для стильных девушек и женщин

Модные сумки представляют собой неотъемлемую часть жизни каждой модницы. Они не только придают стиль и шарм, но и помогают сохранить необходимые вещи всегда под рукой.

В новом модном сезоне 2023 года дизайнеры предлагают множество вариантов сумок на любой вкус. Большие и маленькие, классические и экстравагантные – вы найдете свою идеальную сумку. Делимся ключевыми трендами сумок от мировых дизайнеров, которые следует учесть при выборе сумки.

Большие сумки

Сумки-оверсайз – настоящий хит сезона. Они не только позволяют вам носить все необходимые вещи, но и создают впечатление роскоши. Для тех, кто любит носить с собой не только все необходимое, но и то, что в принципе может когда-нибудь пригодиться, дизайнеры Chloe, Michael Kors и Vivetta предлагают не просто большие, а огромные сумки повышенной вместимости. Для поразительного вида выбирайте сумки с большим объемом и структурными формами.

Модные сумки 2023/фото Chloe

Модные сумки 2023/фото Michael Kors

Модные сумки 2023/фото Acne Studios

Натуральные материалы и вязаные сумки

Натуральные материалы по-прежнему остаются популярными для производства изделий. Они не только экологичны, но и придают сумкам природный шарм и утонченность.

В этом сезоне особенно актуальны сумки, связанные крючком или выполненные в технике макраме. Как показывают такие мировые бренды как Dior, Ulla Johnson и Chloé, не нужно спешить выбрасывать плетеные и вязаные сумочки, с которыми ходили когда-то летом – через некоторое время они будут актуальны.

Модные сумки 2023/Ulla Johnson

Модные сумки 2023/фото Chloé

Сумки "багет"

Сумки "багет"― небольшие аксессуары, имеющие вытянутую форму со слегка закругленными краями, чем-то отдаленно напоминающими французский хлеб, по-прежнему остаются в тренде. В коллекциях много разных размеров таких сумок и цветов.

Модные сумки 2023/Michael Kors

Модные сумки 2023/Peter Do

Цветные сумки в тренде

Яркие цвета и неожиданные комбинации – еще один тренд, который привлекает внимание в этом сезоне. Можно с удовольствием выбирать сумки оттенков, которые дополняют или контрастируют с гардеробом, экспериментировать с яркими акцентами. Это придаст жизненности и оригинальности вашему образу.

Модные сумки 2023/ фото Vivetta

Модные сумки 2023/ фото Genny

Модные сумки 2023/ фото Genny

Классические, лаконичные сумки

В этом сезоне популярные сумки с простыми формами и минималистическими деталями. Они выглядят элегантно и очень стильно. Минимализм и лаконичный дизайн, которые являются основой классики, являются основой любого гардероба.

Модные сумки 2023/ фото Ralph Lauren

Модные сумки 2023/ фото Lanvin

Не забывайте, что модные сумки – это не только аксессуар, но и практичный элемент вашего гардероба. Учтите ваши потребности и стиль при выборе сумки. Выберите ту, которая подчеркнет вашу индивидуальность и станет отличным дополнением к вашему образу.

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