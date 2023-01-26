На АЗК ОККО в Киеве появился 30-метровый мурал с ШАРКом

Мурал с изображением военного появился на одном из столичных АЗК сети ОККО – на пересечении улиц Богатырской и Луговой.

Изображение покрывает всю стену заправки, достигая 30 метров в длину и 9 метров в высоту. На плече военный держит своего помощника – беспилотник ШАРК. Об этом сообщает официальный сайт сети АЗК ОККО.

Сеть ОККО и фонд «Повернись живим» с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 ШАРКОВ.

«Создавая артобъект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе «ОКО за ОКО», кто заправляется Pulls`ом мести и донатит средства на ШАРКИ. После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа», – говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях целую серию своих работ, где главным героем стал именно ШАРК. Как отмечают в компании, - выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарця Зиронька.

Напомним, с 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом «Повернись живим» инициатива «ОКО ЗА ОКО», цель которой приобрести 25 разведывательных комплексов «ШАРК» для нужд Вооруженных Сил Украины. На эту потребность компания перечисляет по

1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95/DIESEL.

ШАРК – это современная разработка украинской компании «Укрспецсистемс» с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.