Народные приметы, обряды и обычаи 16 декабря

Гром зимой – на сильные ветры и снег.

16 декабря верующие и церковь чтят память пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

16 декабря: украинские народные приметы

Яркие звезды зимой – на мороз.

Мигают звезды в небе — на снег.

Гром зимой – на сильные ветры и снег.

Поверх льда выступает вода – скоро будет дождь или потепление.

Облака идут против ветра – на снег.

16 декабря: церковный праздник

Софония – один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Софонии, девятую среди книг "малых пророков".

Приблизительно через сто лет после смерти Исаии в истории избранного народа начинается решающий период. Царства Израиля уже не существовало. Царство Иудеи было ограничено клочком земли вокруг Иерусалима и напоминало разве что тень суверенного государства. Иудеи все открытее стали почитать богов победоносной Ассирии, а вместе с тем непонятным образом лелеют надежду, что Ягве верный Завету не допустит окончательной руины. При таких обстоятельствах во время владычества царя Иосии выполнял пророческую миссию Софония. Своей деятельностью он определенным образом уготовил большую религиозную реформу царя Иосии. Когда она началась пророка, правдоподобно уже не было в живых.

Главной темой Книги Пророка Софонии является «День Господень» и пророчество Судного дня, который достигнет всех, в том числе избранный народ. Но все же Израиль, очищенный от своих проступков, станет средоточием спасения мира. Некоторые речи добавлены позже, особенно те, в которых содержится намек на вавилонскую неволю, которая, как известно, уже наступила после смерти Софонии.

16 декабря: народные традиции

Наши предки в этот день старались проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Верили, что помолчав 16 декабря, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу.

16 декабря: что следует делать

Верующие отправлялись в храм, где молча стояли перед иконой. Молитва помогала исцелить даже тяжелобольных людей.

16 декабря: что категорически запрещено

Нельзя много говорить и писать.

Нельзя лениться и всячески избегать работы.

Нельзя думать только о материальных благах.

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