Астрологический прогноз на 16 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда энергия, питающая организм в предыдущие двенадцать дней, обновляется и заменяется новой. В это время возможно возвращение былых ситуаций, которые каким-то неведомым образом дают ответ на вопросы нынешнего дня. Плодотворный период для творчества – причем это касается и тех профессий, которые, как кажется на первый взгляд, далеки от него: креатив поможет даже в сугубо технической сфере.
Символ дня: змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4.
Цвет дня: индиго, ультрамарин.
Камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому, чтобы не испортить себе наступающие праздники, нужно сразу же принять меры: обратиться к врачу и неукоснительно следовать всем его предписаниям.
Афоризм дня: "Новое – хорошо забытое старое".
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, скорее всего, окажется несчастливым и, что немаловажно, недолговечным, поэтому его регистрацию лучше перенести на другой день. В отношениях с друзьями лучше не возвращаться к давно позабытым ссорам – велик риск вывести конфликт на новый уровень.
Мистика дня: рекомендуется прорабатывать карму, вспоминая свои ошибки и принимая меры по их исправлению.
Табу дня: нельзя путешествовать и совершать крупные финансовые сделки.
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