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Астрологический прогноз на 16 декабря

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Астрологический прогноз на 16 декабря

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда энергия, питающая организм в предыдущие двенадцать дней, обновляется и заменяется новой. В это время возможно возвращение былых ситуаций, которые каким-то неведомым образом дают ответ на вопросы нынешнего дня. Плодотворный период для творчества – причем это касается и тех профессий, которые, как кажется на первый взгляд, далеки от него: креатив поможет даже в сугубо технической сфере. 

Символ дня: змея, глотающая свой хвост. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4. 

Цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому, чтобы не испортить себе наступающие праздники, нужно сразу же принять меры: обратиться к врачу и неукоснительно следовать всем его предписаниям. 

Афоризм дня: "Новое – хорошо забытое старое". 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, скорее всего, окажется несчастливым и, что немаловажно, недолговечным, поэтому его регистрацию лучше перенести на другой день. В отношениях с друзьями лучше не возвращаться к давно позабытым ссорам – велик риск вывести конфликт на новый уровень. 

Мистика дня: рекомендуется прорабатывать карму, вспоминая свои ошибки и принимая меры по их исправлению. 

Табу дня: нельзя путешествовать и совершать крупные финансовые сделки. 

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