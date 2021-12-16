В Новой Зеландии разрешили вакцинацию детей: подробности

В случае одобрения кабинетом министров ожидается, что использование вакцины в Новой Зеландии начнется не позднее конца января 2022 года.
Медицинский регулятор Новой Зеландии Medsafe предоставил предварительное одобрение применения вакцины против COVID-19 Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Об этом информирует министерство здравоохранения, - пишет "Интерфакс".
Регулятором одобрено двухразовое применение специальной "детской" вакцины с интервалом в три недели.
В случае одобрения кабинетом министров ожидается, что использование вакцины в Новой Зеландии начнется не позднее конца января 2022 года.
Тысячи людей прошли маршем по столице Новой Зеландии Веллингтону в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19, поскольку в стране уже и так полностью привиты 90% взрослого населения.
Под растущим давлением премьер-министр Джасинда Ардерн ослабила большинство ограничений в преддверии рождественских каникул. Международные границы государства остаются закрытыми для внешнего мира и будут постепенно открываться только со следующего года.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.