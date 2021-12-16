У Новій Зеландії дозволили вакцинацію дітей: подробиці

У разі схвалення кабінетом міністрів очікується, що використання вакцини в Новій Зеландії розпочнеться не пізніше кінця січня 2022 року.

Медичний регулятор Нової Зеландії Medsafe надав попереднє схвалення застосування вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я, — пише "Інтерфакс".

Регулятором схвалено дворазове застосування спеціальної дитячої вакцини з інтервалом у три тижні.

У разі схвалення кабінетом міністрів очікується, що використання вакцини в Новій Зеландії розпочнеться не пізніше кінця січня 2022 року.

Тисячі людей пройшли маршем столицею Нової Зеландії Веллінгтону на знак протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19, оскільки в країні вже й так повністю щеплені 90% дорослого населення.

Під тиском прем'єр-міністр Джасінда Ардерн послабила більшість обмежень напередодні різдвяних канікул. Міжнародні кордони держави залишаються закритими для зовнішнього світу і поступово відкриватимуться лише з наступного року.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, менш небезпечний, ніж "Дельта". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає панівним штамом, не спостерігається суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", що викликає занепокоєння. Цей варіант уперше було виявлено 9 листопада на півдні Африки.

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