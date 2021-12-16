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Схудла Заріцька без ліфа засвітила груди у вбранні з відвертим декольте

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Схудла Заріцька без ліфа засвітила груди у вбранні з відвертим декольте

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Співачка влаштувала зухвалий фотосет.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька після схуднення все частіше тішить фанатів спокусливими кадрами.

Також зірка приміряє більш сміливі образи. Одним з них учасниця "Танців з зірками" похизувалася у своєму Instagram. У кадрі виконавиця зухвало позувала у блискучому боді з відвертим декольте до пупка. Знаменитість не одягнула ліф і засвітила груди.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

У дописі артистка нагадала юзерам, що сьогодні о восьмій ранку прем’єра кліпу на трек AVTOVIDPOVIDACH. У цьому відео знявся партнер Саші у "Танцях" Юрій Мєшков. До слова, вони інтригують юзерів своїм ймовірним романом.

У коментарях прихильники зізналися, що вже не дочекаються виходу кліпу. Також вони не забули зробити Заріцькій компліменти.

  • Дівчина з чистою душею та величезним серцем!
  • Бомба
  • Розкішна
  • Вау, красуня
  • Постріл в голову

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