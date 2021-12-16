Франция стоит на пороге обязательной вакцинации: что считает Макрон

Вакцинация детей будет необязательной, но желательной.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна почти подошла к обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканалы TF1 и LCI.
По его словам, "когда вакцинированы почти 90% лиц в возрасте, приемлемом для вакцинации, это означает, что мы этого (обязательной вакцинации - ред.) почти достигли".
"Этот вирус адаптируется, как все вирусы. Отсюда эти новые варианты, которые могут иногда немного лучше сопротивляться, и тогда нужно сделать другой тип дополнительной прививки, приспособленной к этим вариантам. Так отчасти поступают каждый год с гриппом. Каждый год снова вакцинируются, чтобы получить вакцину, адаптированную к данному гриппу. Возможно, что мы идем к тому же и с этим вирусом", - сказал Макрон.
Он высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет необязательной, но желательной.
"Это должно быть выбором родителей. Обязанности нет", - заявил Макрон.
Напомним, что на фоне новой вспышки COVID-19 во Франции решили на четыре недели запретить деятельность всех ночных клубов.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.