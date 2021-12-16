Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро рассказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 декабря 2021 года рассказывает, что Овнам следует быть бережливыми, а Девам – наслаждаться счастьем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 марта 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Не занимайтесь расточительством. В отношениях будьте бережливы. А на работе – осторожными.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В отношениях вам могут поступить больно. На работе защищайте свое сердце.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Пора учиться чему-то новому. В отношениях опирайтесь на предыдущий опыт. Предложите на работе новое направление для развития.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не бойтесь говорить о своих желаниях. На работе действуйте решительно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка кубков"

Начните наконец-то доверять друг другу. В любви двигайтесь навстречу своим чувствам. На работе найдите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь счастьем. В отношениях цените партнера или партнершу рядом с вами. На работе двигайтесь к успеху.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вы добились немало, поэтому продолжайте в этом же духе. На работе следует предложить что-нибудь рациональное. В отношениях научитесь доверять партнеру.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Найдите свой внутренний дзен. В отношениях пора взять паузу. А на работе – отгул или отпуск.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. На работе следует замедлиться. А в отношениях – ускориться.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и к новым победам. В отношениях попробуйте улучшить отношения с партнером или партнером. На работе найдите достойных партнеров.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Баланс – ключевое слово дня. В отношениях найдите точку опоры. А на работе прислушайтесь к совету коллеги.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может увлечь разочарование. В отношениях пора успокоиться. А на работе нужно принимать взвешенные решения.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары