На Днепропетровщине столкнулись внедорожник и маршрутка: есть раненые

На Днепропетровщине столкнулись внедорожник и маршрутка: есть раненые

В салоне буса было девять пассажиров.

Столкновение внедорожника и маршрутки произошло на Днепропетровщине : шесть человек получили травмы.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 декабря.

Авария произошла на Криворожской трассе – на перекрестке водитель БМВ поворачивала налево и не пропустила рейсовый автобус сообщением Одесса-Днепр. В салоне буса было девять пассажиров — пятеро из них получили травмы. Травмированная и водитель внедорожника.

После осмотра потерпевших половину из них врачи отпустили домой. В больнице остаются трое – у них травмы разной степени тяжести.

Напомним:

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