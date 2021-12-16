На Днепропетровщине столкнулись внедорожник и маршрутка: есть раненые

В салоне буса было девять пассажиров.
Столкновение внедорожника и маршрутки произошло на Днепропетровщине : шесть человек получили травмы.
Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 декабря.
Авария произошла на Криворожской трассе – на перекрестке водитель БМВ поворачивала налево и не пропустила рейсовый автобус сообщением Одесса-Днепр. В салоне буса было девять пассажиров — пятеро из них получили травмы. Травмированная и водитель внедорожника.
После осмотра потерпевших половину из них врачи отпустили домой. В больнице остаются трое – у них травмы разной степени тяжести.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. В другой, детской больнице находится 5-летний сын потерпевшей с ушибом лоб. Его жизни, по словам медиков, нет угрозы.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
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