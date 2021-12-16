Администрация Байдена рассекретила часть документов об убийстве Кеннеди

Это осуществлено во исполнение распоряжения президента Джо Байдена руководителям исполнительных органов правительства США.

Администрация американского главы ДЖО Байдена обнародовала часть ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства 35 президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Документы появились в открытом доступе на сайте Национальных архивов США, пишет Укринформ.

Управление Национальных архивов и документации продолжает обрабатывать ранее засекреченные записи, связанные с убийством Джона Кеннеди, и часть из них публикуется именно сейчас.

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Это происходит во исполнение распоряжения президента Джо Байдена руководителям исполнительных органов правительства США, требующему публикацию документов, которые можно обнародовать, до 15 декабря 2021 года.

По предварительным оценкам, нынешняя публикация документов, частично отредактированных (затушенных), вероятно, не содержит информации, которая могла бы существенно изменить понимание обстоятельств, связанных со смертью 35 президента США. Но не исключается, что это вызовет очередную волну прений вокруг событий почти 60-летней давности.

Ранее мы писали о том, что конспирологи два дня ждали "воскресения" отца и сына Кеннеди, надеясь на "второе пришествие" Трампа.

Ранее бывший глава ЦРУ США Джеймс Вулси заявил, что к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 причастны советские спецслужбы. Он обвиняет первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева в организации покушения на убийство.

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